Коллапс на границе: Кишинев воззвал к Бухаресту
На праздники ожидается большой пассажиропоток, в связи с чем Кишинев попросил Бухарест о содействии.
На праздники ожидается большой пассажиропоток, в связи с чем Кишинев попросил Бухарест о содействии.
КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik.
«Давайте решать проблему вместе!»
«В последнее время все чаще поступают сигналы о большом количестве людей, пересекающих (молдавско-румынскую — ред.) границу. Процедура контроля занимает очень много времени, что становится еще более ощутимым в каникулярный период. На таможенных постах скапливается много автомобилей, включая те, в которых путешествуют целые семьи с детьми и пожилые люди», — подчеркнул Филип, которого цитирует
Молдавский премьер призвал румынский кабмин к участию в совестной с РМ выработке решений для преодоления этой проблемы.
Напомним, недавно Филип посетил пограничный и таможенный пункты в Леушенах, обнаружив там нарушения правил проведения досмотра, в результате чего время ожидания граждан, желающих пересечь границу, изрядно растянулось. Глава кабмина потребовал отставки начальников пограничного и таможенного постов в Леушенах, что днем позже и произошло.
Ситуация в цифрах
По данным исследования торговых коридоров Молдовы, именно румынский участок молдавской госграницы — самый проблемный, и ситуация все более усугубляется. Около шести часов сегодня необходимо в среднем для того, чтобы пройти всю процедуру контроля на КПП этого участка госрубежа.
В то же время, пересекая границу с Украиной, граждане затрачивают на досмотр, проставление печатей и другие этапы проверки в среднем лишь около 24 минут.
Румыния отреагировала
Волнение молдавских властей можно понять: близятся праздники — День независимости (27 августа), «Limba noastră» (31 августа), а обычно именно в такие дни наши соотечественники, работающие за рубежом, возвращаются домой, чтобы провести это время на родине в кругу семьи. Ожидается, что число лиц, переходящих госрубеж в конце августа, увеличится на 20%.
Бухарест быстро откликнулся на предложение Кишинева, и до 31 августа включительно таможенные органы обеих стран, а также румынская налоговая структура подписали в румынской Албице совместный план действий.
По данным Таможенной службы Молдовы, число таможенников обеих стран будет увеличено на всех КПП на совместном участке границы.