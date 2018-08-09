В Волгоградской области установили бюст воронежскому летчику Роману Филипову

Источник: Комсомольская правда

Открытие аллеи Героев России прошло 8 августа в поселке Пятиморск Волгоградской области. Там установили одиннадцать бюстов военных. Это памятники тем, кто погиб во время спецопераций за последние 20 лет и был удостоен высших государственных наград. Среди них оказался и наш земляк Роман Филипов, погибший в Сирии этой зимой. На открытии аллеи присутствовали семьи героев.

Напомним, в Воронеже памятник погибшему летчику Роману Филипову открыли 15 июня. Бюст установили на территории школы № 85 (улица Маршала Жукова, 2), в которой учился Филипов. Также в апреле комиссия по культурному наследию приняла решение назвать новую улицу в Центральном районе города именем пилота. Она проходит с юга на север от улицы Академика Гмелина до границы Правобережного лесничества.