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10:36 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области установили бюст воронежскому летчику Роману Филипову

Молодой человек погиб в феврале этого года в Сирии.

Источник: Комсомольская правда

Открытие аллеи Героев России прошло 8 августа в поселке Пятиморск Волгоградской области. Там установили одиннадцать бюстов военных. Это памятники тем, кто погиб во время спецопераций за последние 20 лет и был удостоен высших государственных наград. Среди них оказался и наш земляк Роман Филипов, погибший в Сирии этой зимой. На открытии аллеи присутствовали семьи героев.

Напомним, в Воронеже памятник погибшему летчику Роману Филипову открыли 15 июня. Бюст установили на территории школы № 85 (улица Маршала Жукова, 2), в которой учился Филипов. Также в апреле комиссия по культурному наследию приняла решение назвать новую улицу в Центральном районе города именем пилота. Она проходит с юга на север от улицы Академика Гмелина до границы Правобережного лесничества.

3 февраля Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища.

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