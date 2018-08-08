В США учителя превратили школу в Хогвартс
И повысили школьникам не только настроение, но и успеваемость.
И повысили школьникам не только настроение, но и успеваемость.
Учителя средней школы Парксайда в штате Алабама, решили создать для своих учеников комфортные условия для занятий. Нет, они не попросили родителей «скинуться» на ремонт и новую мебель, а сами за время каникул превратили скучные школьные коридоры в маленький Хогвартс с тематическими картинами на стенах и скульптурами фантастических персонажей.
Весь декор преподаватели делали за свои деньги. Немного наличности им также удалось собрать во время благотворительного марафона.
Дуглас наняла местных художников, которые за небольшую плату превратили коридоры седьмых и восьмых классов в сказочный мир Гарри Поттера.
По словам преподавателей, дети просто в восторге от нового помещения и с удовольствием ходят на занятия. Кроме того, учителя заметили, что у детей не только улучшилось настроение, но и повысилась успеваемость.