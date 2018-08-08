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15:48 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В США учителя превратили школу в Хогвартс

И повысили школьникам не только настроение, но и успеваемость.

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Учителя средней школы Парксайда в штате Алабама, решили создать для своих учеников комфортные условия для занятий. Нет, они не попросили родителей «скинуться» на ремонт и новую мебель, а сами за время каникул превратили скучные школьные коридоры в маленький Хогвартс с тематическими картинами на стенах и скульптурами фантастических персонажей.

Такая необычная идея пришла в голову учительнице Джейси Дуглас, и ее поддержали коллеги и директор учебного заведения.

Весь декор преподаватели делали за свои деньги. Немного наличности им также удалось собрать во время благотворительного марафона.

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Дуглас наняла местных художников, которые за небольшую плату превратили коридоры седьмых и восьмых классов в сказочный мир Гарри Поттера.

По словам преподавателей, дети просто в восторге от нового помещения и с удовольствием ходят на занятия. Кроме того, учителя заметили, что у детей не только улучшилось настроение, но и повысилась успеваемость.

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