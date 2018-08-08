Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение иска против строительства мусоросжигательного завода

Инициативная группа требует отменить ее положения, которые предусматривают строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) в поселке Осиново Зеленодольского района республики, на границе с Казанью. Ответчиками являются министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Кабинет министров республики.



На процесс пришли все истцы, некоторые с детьми — коридор возле входа в зал заседания был забит до отказа. Однако внутрь пустили лишь чуть более десятка человек, в том числе журналистов, поскольку зал, который предоставили для слушаний, оказался слишком мал. Председательствующий принял решение отложить процесс до 11 сентября этого года, посчитав, что к участию в деле необходимо также привлечь исполком Осиново и Росприроднадзор.