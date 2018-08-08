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17:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение иска против строительства мусоросжигательного завода

В Верховном суде Татарстана должно было начаться рассмотрение искового заявления 109 жителей республики, которые оспаривают территориальную схему обращения с отходами.

Инициативная группа требует отменить ее положения, которые предусматривают строительство мусоросжигательного завода (МСЗ) в поселке Осиново Зеленодольского района республики, на границе с Казанью. Ответчиками являются министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и Кабинет министров республики.

На процесс пришли все истцы, некоторые с детьми — коридор возле входа в зал заседания был забит до отказа. Однако внутрь пустили лишь чуть более десятка человек, в том числе журналистов, поскольку зал, который предоставили для слушаний, оказался слишком мал. Председательствующий принял решение отложить процесс до 11 сентября этого года, посчитав, что к участию в деле необходимо также привлечь исполком Осиново и Росприроднадзор.

«Ъ-Казань» подробно писал об этом иске. В нем отмечается, что территориальные схемы должны проходить процедуру общественного обсуждения, однако в Татарстане документ с жителями не обсуждался. Истцы указывают, что схема противоречит Экологическому кодексу Татарстана.

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