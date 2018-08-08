Суд отложил рассмотрение дела о сгоревших в автобусе узбекистанцах

В январе автобус, в котором находились 57 человек, сгорел на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана. Погибли 52 человека — все граждане Узбекистана, еще пятерым, в том числе трем водителям-казахстанцам, удалось спастись. Ранее прокуратура сообщала, что причиной возгорания явилось нарушение водителями правил эксплуатации автотранспортного средства и правил пожарной безопасности: в салоне автобуса была использована паяльная лампа. Разбирательство должно было начаться 7 августа в Иргизском районном суде.

«Отложено пока… Они (защита обвиняемых — ред.) хотят перенести (судебное разбирательство — ред.) в Актобе», — сказал собеседник агентства, добавив, что это связано с отсутствием условий для проживания адвокатов в селе Иргиз, где было назначено главное судебное разбирательство.

Новая дата начала судебного процесса пока неизвестна.

По информации генеральной прокуратуры, обвиняемыми по делу признаны пять лиц, в том числе три водителя автобуса и два работника ТОО «Азия транзит сервис» — учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса. Действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях, выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц, а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа.

Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц, а водителей автобуса — как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц, и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.