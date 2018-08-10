Останкинская телебашня: громоотвод и черные пельмени
Останкинская башня — один из главных символов Москвы и российского телевидения. Она не только обеспечивает трансляцию, но и вмещает несколько телестудий. В интервью радио Sputnik секреты башни раскрыл главный инженер сооружения Станислав Белявский. Останкинская башня — один из главных символов Москвы и российского телевидения. Она не только обеспечивает трансляцию, но и вмещает несколько телестудий. В интервью радио Sputnik секреты башни раскрыл главный инженер сооружения Станислав Белявский.