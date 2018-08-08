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16:22 (мск), источник: Комсомольская правда

На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с грозами

9 и 10 августа в Краснодарском крае ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений.

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Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.

Кроме того, в реках Кубани и Адыгеи ожидается подъем уровня воды. Местами он достигнет неблагоприятных отметок. Есть риск схода селей небольшого объема.

А на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается формирование смерчей.

В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать элементарные требования безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по телефонам: единый номер пожарных и спасателей «101» и телефон доверия МЧС 8 (861) 268−64−40.

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