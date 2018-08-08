На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с грозами
9 и 10 августа в Краснодарском крае ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений.
9 и 10 августа в Краснодарском крае ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений.
Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.
Кроме того, в реках Кубани и Адыгеи ожидается подъем уровня воды. Местами он достигнет неблагоприятных отметок. Есть риск схода селей небольшого объема.
А на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается формирование смерчей.
В связи с этим ГУ МЧС России по Краснодарскому краю просит соблюдать элементарные требования безопасности. В случае ЧС необходимо звонить по телефонам: единый номер пожарных и спасателей «101» и телефон доверия МЧС