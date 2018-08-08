На Кубани объявили экстренное предупреждение по ливням с грозами

Источник: Комсомольская правда

Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливни с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду.

Кроме того, в реках Кубани и Адыгеи ожидается подъем уровня воды. Местами он достигнет неблагоприятных отметок. Есть риск схода селей небольшого объема.

А на Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри ожидается формирование смерчей.