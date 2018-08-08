Жители Отрадного под Воронежем заблокировали строительство дороги через свой посёлок

Источник: Вести - Воронеж

Совет депутатов Отрадненского сельского поселения принял генеральный план населённого пункта с изменениями, предложенными местными жителями. Магистраль, которую планировалось проложить вдоль линии электропередач, чтобы обеспечить транспортной инфраструктурой жильцов возводимых в Отрадном многочисленных многоэтажек, строить не будут.

Проект строительства дороги от переулка Вишнёвый до примыкания к автодороге федерального значения 1Р-193 вызвал активное противостояние жителей Отрадного. Возмущение отрадненцев вызвало расположение будущей дороги — через их дворы. По оценке чиновников, под выкуп могли попасть 17 земельных участков с домами. По мнению местных жителей, их могло бы быть существенно больше — до 30−40. И выкуп домов и земли по кадастровой стоимости одним семьям существенно ухудшил бы в перспективе жилищные условия, а других оставил бы практически без жилья.

Возмущенные намерением властей решить проблемы застройщиков, возводящих в пригороде жилые комплексы, не обеспеченные при этом адекватной транспортной инфраструктурой, за их счёт, отрадненцы написали более 130 заявлений в местную администрацию. В них они перечислили причины, по которым несогласны со строительством новой дороги через их гостиные, кухни и сады. Одной из ключевых причин, не считая финансовых потерь при продаже жилья под снос и падения цены на уцелевшие дома, отрадненцы назвали ухудшение экологической обстановки. Кроме того, магистраль с интенсивным движением разрезала бы жилой квартал пополам, а детям пришлось бы ходить в школу, пересекая две опасных оживленных трассы.

Жители малоэтажной части Отрадного выступили против того, чтобы транспортные проблемы жителей многоэтажек решали за их счет. Из 225 человек, пришедших 19 июня на публичные слушания, 213 высказались категорически против новой дороги.