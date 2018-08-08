Найдено вещество, предотвращающее высыхание слез

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Для того, чтобы глаз нормально функционировал, его внешняя поверхность должна быть влажной. Поддерживать это состояние — одна из функций слез. Вода сама по себе испарилась бы быстро, поэтому в слезах также содержатся специальные органические вещества, которые помогают защищать глаза. Например, на них постоянно находится слезная пленка, которую покрывает тонкий слой липидов.

Группа австралийских исследователей выяснила структуру ключевого липида этого защитного слоя. Несмотря на то, что слой состоит из этого липида всего на 5%, без этого вещества оберегающее глаза покрытие напоминало бы масляную пленку на луже, что существенно затруднило бы зрение. В рамках исследования авторы отбирали у добровольцев образцы выделений мейбомиевых желез — секреторного органа на краях век, который производит защитные липиды.

Полученных выделений не хватило для общепринятых методов анализа веществ, таких как спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Авторы смогли применить модифицированный метод масс-спектроскопии и выяснить структуру наиболее распространенного сверхдлинного липида. Оказалось, что он состоит из двух остатков жирных кислот, соединенных в линейную цепь. Кроме того, ученые смогли синтезировать это вещество в лаборатории.