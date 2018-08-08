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16:26 (мск), источник: Индикатор

Найдено вещество, предотвращающее высыхание слез

Исследователи выяснили структуру сверхдлинного липида, благодаря которому слезы долгое время не высыхают. Работа может привести к появлению новых способов лечения таких заболеваний, как сухой кератит — синдром сухого глаза. Результаты изложены в Journal of Lipid Research.

Источник: Myriams-Fotos/CC0

Для того, чтобы глаз нормально функционировал, его внешняя поверхность должна быть влажной. Поддерживать это состояние — одна из функций слез. Вода сама по себе испарилась бы быстро, поэтому в слезах также содержатся специальные органические вещества, которые помогают защищать глаза. Например, на них постоянно находится слезная пленка, которую покрывает тонкий слой липидов.

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Группа австралийских исследователей выяснила структуру ключевого липида этого защитного слоя. Несмотря на то, что слой состоит из этого липида всего на 5%, без этого вещества оберегающее глаза покрытие напоминало бы масляную пленку на луже, что существенно затруднило бы зрение. В рамках исследования авторы отбирали у добровольцев образцы выделений мейбомиевых желез — секреторного органа на краях век, который производит защитные липиды.

Полученных выделений не хватило для общепринятых методов анализа веществ, таких как спектроскопия ядерного магнитного резонанса. Авторы смогли применить модифицированный метод масс-спектроскопии и выяснить структуру наиболее распространенного сверхдлинного липида. Оказалось, что он состоит из двух остатков жирных кислот, соединенных в линейную цепь. Кроме того, ученые смогли синтезировать это вещество в лаборатории.

Исследователи хотят разработать на основе этого липида перспективные методики лечения глазных болезней с использованием искусственных липидов, в то время как многие современные глазные капли по-прежнему состоят из минеральных масел. Авторы надеются, что средства на основе естественных соединений будут более действенны и у них не будет побочных эффектов, таких как размытость и помутнение зрения.

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