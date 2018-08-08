Кондратьев: «Появление профессиональной охраны в школах — не повод для поборов с родителей»

Вопросы безопасности школ стали основной темой совещания антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона, которое прошло сегодня в Туапсе при участии губернатора и глав региональных ведомств — ФСБ, Следственного комитета и МВД.

Вице-губернатор Анна Минькова сообщила, что межведомственные проверки школ на соответствие требованиям безопасности проходят в штатном режиме. Практически все школы имеют систему автоматической пожарной сигнализации, камеры видеонаблюдения, они ограждены по периметру и освещаются в темное время суток. В 236 школах установлены металлодетекторы.

72% школ Кубани обеспечены специализированной охраной. Свыше 90% из них охраняют казаки. Но в пяти районах — Новопокровском, Отрадненском, Славянском, Крымском и Мостовском — большую часть школ все еще охраняют вахтеры.

— Если в некоторые школы могут беспрепятственно зайти посторонние, причина в неподготовленности сотрудников охраны. Хотя мы неоднократно говорили, что реальный заслон злоумышленникам поставят только профессионалы. Если этого нет, я буду напрямую спрашивать с глав муниципалитетов. Появление спецохраны в школах — не повод для поборов с родителей. 39 муниципалитетов выделяют на это средства. Новороссийск, Выселковский, Приморско-Ахтарский, Кореновский и Мостовский районы до сих пор привлекают средства родителей. Главы этих муниципалитетов должны изыскать средства на охрану детей к новому учебному году, — сказал Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края .

По словам главы региона, до 31 августа во всех школах должны на практике отработать вопросы пропускного режима, тренировочные эвакуации и действия в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.

На сегодня в регионе треть школ уже готовы к старту учебного процесса. На подготовку образовательных заведений к новому учебному году из бюджета Краснодарского края выделено более 1,5 миллиардов рублей — на 200 миллионов больше, чем годом ранее.