Самолет «Симферополь-Санкт-Петербург» экстренно приземлился из-за преждевременных родов

Пассажирский самолет, летевший из Симферополя в Петербург, был вынужден сделать экстренную посадку. У одной из пассажирок на борту начались преждевременные роды. Лайнер приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди пассажиров оказались врачи. Они согласились помочь экипажу принять роды. На борту воздушного судна родился мальчик. В 13:50 мск самолет совершил посадку в Ростове-на-Дону.