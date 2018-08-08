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16:56 (мск), источник: Piter.tv

Самолет «Симферополь-Санкт-Петербург» экстренно приземлился из-за преждевременных родов

Лайнер совершил посадку в Ростове-на-Дону.

Пассажирский самолет, летевший из Симферополя в Петербург, был вынужден сделать экстренную посадку. У одной из пассажирок на борту начались преждевременные роды. Лайнер приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что среди пассажиров оказались врачи. Они согласились помочь экипажу принять роды. На борту воздушного судна родился мальчик. В 13:50 мск самолет совершил посадку в Ростове-на-Дону.

Ранее мы писали, что самолет из Сочи в Петербург задержали почти на 9 часов.

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