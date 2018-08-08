Новый глава ГИБДД Свердловской области поставил задачи перед личным составом

Как рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, службу Госавтоинспекции Среднего Урала в соответствии с приказом Министерства внутренних дел РФ от 1 августа возглавил полковник полиции Алексей Кисляков. Вновь назначенного главу ГИБДД представил заместитель начальника регионального полицейского Главка генерал-майор Петр Кривегин. На торжественном мероприятии присутствовали сотрудники УГИБДД, а также первые лица всех подразделений Госавтоинспекции области.

По данным Валерия Горелых, в своем кратком выступлении перед коллегами полковник Кисляков заострил внимание на основных задачах, которые поставило Правительство нашей страны и руководство МВД России — это снижение смертности на дорогах, обеспечение безопасности всех участников дорожного движения и повышение имиджа службы среди граждан.

Справка.

Алексей Юрьевич Кисляков родился в Москве в 1975 году. С 1998 года работал на различных должностях в ГУВД Москвы, с 2011-го — в центральном аппарате МВД России. В УГИБДД ГУ МВД по Свердловской области переведен с должности руководителя отдела по работе с обращениями граждан Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Как добавил Валерий Горелых, полковник Кисляков имеет два высших образования и ряд ведомственных наград. Женат, воспитывает дочь.

Напомним, 12 апреля глава МВД России подписал приказ об увольнении Юрия Демина с должности начальника ГИБДД Свердловской области. По официальной информации, причина увольнения была связана с истечением срока контракта.

Однако отставка Демина последовала почти сразу после громкой истории с аварией с участием замглавы свердловской ГИБДД Александра Юнусова. Ранее из системы МВД был уволен и сам Юнусов.