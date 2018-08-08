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16:38 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британские пожарные стали свидетелями огненного торнадо (видео)

Пугающее зрелище.

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Сотрудники спасательной службы Лестершира сняли на видео огненный торнадо. При этом явлении торнадо встречается с огнем и образует вертикальный горящий столб.

Спасатели тушили пожар в районе завода по производству пластмасс в Дербишире, когда заметили приближающийся небольшой смерч. Ветер подхватил огонь с земли и поднял его в воздух более, чем на 15 метров.

К счастью, огненный торнадо быстро стих, и никто не пострадал.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что подобный огненный торнадо недавно наблюдали и жители Аризоны.

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