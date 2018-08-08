Британские пожарные стали свидетелями огненного торнадо (видео)
Пугающее зрелище.
Пугающее зрелище.
Сотрудники спасательной службы Лестершира сняли на видео огненный торнадо. При этом явлении торнадо встречается с огнем и образует вертикальный горящий столб.
Спасатели тушили пожар в районе завода по производству пластмасс в Дербишире, когда заметили приближающийся небольшой смерч. Ветер подхватил огонь с земли и поднял его в воздух более, чем на 15 метров.
К счастью, огненный торнадо быстро стих, и никто не пострадал.
Напомним, что подобный огненный торнадо недавно наблюдали и жители Аризоны.