В Крыму открыли новый туристический маршрут на Карадаге
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новый туристический маршрут «Дорога к Сфинксу» открыли на территории Карадагского природного заповедника, сообщает Крыминформ.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новый туристический маршрут «Дорога к Сфинксу» открыли на территории Карадагского природного заповедника, сообщает Крыминформ.
Тропа берет свое начало в Коктебеле, а заканчивается на плато хребта Магнитный, возле Чертового пальца. Протяженность реверсного пешеходного маршрута составляет пять километров, время в пути — около трех часов. Посетители в ходе
«Маршрут разработан таким образом, чтобы информативность и зрелищность сочетались с безопасностью для посетителей и самой природы», — заявили в отделе экологического просвещения и научной информации заповедника.
Туристические группы будут формироваться ежедневно в 16.00 в Коктебеле на ул. Нижние трассы, 1.