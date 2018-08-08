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16:53 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму открыли новый туристический маршрут на Карадаге

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Новый туристический маршрут «Дорога к Сфинксу» открыли на территории Карадагского природного заповедника, сообщает Крыминформ.

Источник: РИА "Новости"

Тропа берет свое начало в Коктебеле, а заканчивается на плато хребта Магнитный, возле Чертового пальца. Протяженность реверсного пешеходного маршрута составляет пять километров, время в пути — около трех часов. Посетители в ходе горно-пешеходной прогулки получают интересную информацию о Карадаге и его природе.

«Маршрут разработан таким образом, чтобы информативность и зрелищность сочетались с безопасностью для посетителей и самой природы», — заявили в отделе экологического просвещения и научной информации заповедника.

Туристические группы будут формироваться ежедневно в 16.00 в Коктебеле на ул. Нижние трассы, 1.

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