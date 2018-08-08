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17:33 (мск), источник: РИАЦ

В легендарном пятиморском парке появились памятники 11 павшим Героям России

В Пятиморске состоялась торжественно-траурная церемония открытия Аллеи Героев России.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

В знаменитом парке истории Государства Российского появились бюсты 11 Героев России, удостоенных этого высшего звания посмертно.

На церемонию собрались жители Пятиморска, из Волгограда и других городов страны приехали родные, близкие павших Героев. Екатерина Ветчинова вдова нашего земляка Дениса Ветчинова приехала вместе с дочерью Машей. Здесь же и отец Героя. Десять лет нет с ними сына, мужа и отца. Десять лет назад майор Ветчинов в Цхинвале ценой жизни спас журналистов и своего командира. Годы чуть утишили горе, но сегодня оно дало себя знать в полную силу. Держатся, благодарят устроителей за память.

Бюсты в парке появились, благодаря неустанным заботам директора Донского района сооружений и судоходства Ивана Попова и автора проекта Михаила Сердюкова. Работа проделана громадная, благородная и благодарная. В легендарном парке на 45 гектарах разместились 75 тематических Аллей. Но сегодняшняя — особая.

Ветераны Великой Отечественной войны Василий Мелехов и Александр Медков, несмотря на солидный возраст, не обращая внимания на немилосердное пекло, всё же добрались к парку. Василий Павлович шутит, что помогло ВКП (б). Не партия большевиков, нет — валокардин, карвалол, пустырник и боярышник и составляют названную аббревиатуру.

«Движение — это жизнь, — авторитетно добавляет Александр Васильевич. — Вот и наша память не умирает и не уйдёт с нами. Она живёт и передаётся нынешним и завтрашним поколениям. Это очень правильно, это очень нужно».

Галина Васильевна — мама Героя, майора авиации Андрея Совгиренко, павшего в Чечне — доехала из подмосковного Чкаловска. Кладёт цветы к подножию памятника.

«Сын выбрал такую профессию, Родину защищать, — говорит тихо, поджимая губы, чтобы не разрыдаться. — Он поклялся не жалеть жизни и не пожалел. Есть пример для нынешних мальчишек, но пусть никогда не придётся им испытывать таким образом судьбу. Покоя, мира, счастья всем!».

У памятников на почётном посту встали волонтёры Победы, школьники. Видно, что очень волнуются.

«Для меня это очень большая честь, — признаётся десятиклассница Анастасия Михайленко. — Я невероятно горжусь, что на нашей земле открыты памятники Героям».

Торжественно-траурную церемонию открыл вице-губернатор Александр Блошкин:

— Мы чтим сегодня память павших Героев России. Российский героизм — особый, он идет от души, от сердца, от горячей любви к матери-Родине. Есть глубокий смысл в том, что Аллея Героев создана именно здесь, на этой земле, где 75 лет назад сомкнулось кольцо окружения вокруг сотен тысяч иноземных захватчиков. Есть преемственность героизма, и она сохраняется, пока мы помним о подвигах наших Героев.

Александр Блошкин передал слова приветствия от губернатора Волгоградской области, Героя России Андрея Бочарова.

Глава администрации Калачёвского Района Пётр Харитоненко наградил грамотами отличившихся юнармейцев.

Звучит Гимн России, полотнища сползают, и взору людей открываются бюсты славных сыновей великой страны, отдавших за неё самое дорогое, что у них было: жизнь. Россия никогда не забудет их имена:

1. Дениса Васильевича Ветчинова.

2. Романа Николаевича Филипова.

3. Александра Васильевича Маргелова.

4. Владимира Анатольевича Чабанова.

5. Александра Анатольевича Калинина.

6. Марата Радиковича Ахмедшина.

7. Ряфагать Махмутовича Хабибуллина.

8. Анатолия Евгеньевича Легкого.

9. Андрея Викторовича Совгиренко.

10. Олега Геннадьевича Ильина.

11. Ахмеда Макшариповича Котиева.

Вечная слава Героям!

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