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17:21 (мск), источник: Sputnik.md

Крайне заразная болезнь распространяется в Молдове

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы сообщило о вспышке кори — заразились уже 20 детей, среди которых лишь трое были привиты от этого вируса.

«Предполагается, что несовершеннолетние заразились в момент пребывания в детском лагере отдыха в населенном пункте Новые Морены Унгенского района, который работал без согласования с компетентными органами», — сообщили в Минздраве.

Как отметили в ведомстве, предполагается, что один из несовершеннолетних приехал в лагерь с признаками этой болезни. До этого ребенок вместе с родителями неделю находился в Одесской области (Украина), где, видимо, контактировал с инфицированными корью людьми.

По данным Минздрава, среди заразившихся корью в детском лагере в Унгенском районе, — несовершеннолетние из района Чадыр-Лунга, Вулканешт и Унген.

«У всех детей были следующие симптомы: температура 38−39, коньюктивит, насморк, сухой кашель, сыпь сначала на лице, а затем и на шее. На данный момент они находятся под наблюдением врача-инфекциониста и получают необходимое лечение», — добавили в ведомстве.

Эта болезнь в шесть раз заразнее гриппа. Больше всего уязвимы дети: от рождения и до 17 лет. Болезнь передается воздушно-капельным путем, после чихания, кашля, даже простого контакта с инфицированным.

Первый признак болезни — высокая температура, которая длится до недели. Через три-четыре дня после начала жара появляются кожные высыпания. Самое опасное осложнение, от которого умирают чаще всего, — это пневмония.

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