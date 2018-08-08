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18:01 (мск), источник: Publika.md

В сквере по улице Букурешть установили скамейки и урны для мусора

Сквер по ул. Букурешть 68, который находится перед зданием Управления культуры столицы, приобрел новый внешний вид. Были установлены скамейки и урны для мусора.

Работы были выполнены в рамках Проекта «Букурешть, 68 — сквер культуры», который был представлен для финансирования из Гражданского бюджета 2017 года.

Начальник Отдела озеленения и благоустройства Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос заявил для IPN, что, помимо уличной мебели, были установлены барьеры против парковки машин в этом периметре, передает IPN.

Бюджет проекта составляет около 30 тыс. леев.

Василе Ефрос отметил, что среди проектов, предлагаемых к финансированию из Гражданского бюджета, есть несколько предложений по обустройству детских игровых площадок во дворах жилых домов, и др.

Гражданское бюджетирование — это механизм, созданный Примэрией муниципия Кишинев, который предоставляет финансирование для инициатив горожан. Проекты граждан выбираются в результате онлайн-голосования или в здании примэрии. В 2018 году из бюджета муниципия Кишинев на внедрение гражданского бюджетирования было выделено три миллиона леев.

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