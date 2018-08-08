В сквере по улице Букурешть установили скамейки и урны для мусора
Сквер по ул. Букурешть 68, который находится перед зданием Управления культуры столицы, приобрел новый внешний вид. Были установлены скамейки и урны для мусора.
Сквер по ул. Букурешть 68, который находится перед зданием Управления культуры столицы, приобрел новый внешний вид. Были установлены скамейки и урны для мусора.
Работы были выполнены в рамках Проекта «Букурешть, 68 — сквер культуры», который был представлен для финансирования из Гражданского бюджета 2017 года.
Начальник Отдела озеленения и благоустройства Управления
Бюджет проекта составляет около 30 тыс. леев.
Василе Ефрос отметил, что среди проектов, предлагаемых к финансированию из Гражданского бюджета, есть несколько предложений по обустройству детских игровых площадок во дворах жилых домов, и др.
Гражданское бюджетирование — это механизм, созданный Примэрией муниципия Кишинев, который предоставляет финансирование для инициатив горожан. Проекты граждан выбираются в результате