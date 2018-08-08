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17:40 (мск), источник: Новый Калининград

В Калининграде решили запретить парковку на ул. Боткина, Куйбышева и Театральной

В областном центре появятся новые запрещающие знаки на трех улицах.

Речь о запрете парковаться, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе горадминистрации в среду.

Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на участках трех улиц:

· по ул. Боткина от перекрестка с ул. 9 Апреля и в 20 метрах после пожарного въезда к Калининградской областной клинической больнице.

· на пересечении переулка Куйбышева — ул. Куйбышева.

· на пересечении ул. Театральная и пр. Мира (проезд вдоль фонтана).

Запрет будет введен с 27 августа. В администрации Калининграда просят автомобилистов быть внимательнее.

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