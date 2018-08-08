В Калининграде решили запретить парковку на ул. Боткина, Куйбышева и Театральной
В областном центре появятся новые запрещающие знаки на трех улицах.
В областном центре появятся новые запрещающие знаки на трех улицах.
Речь о запрете парковаться, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в
Дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены на участках трех улиц:
· по ул. Боткина от перекрестка с ул. 9 Апреля и в 20 метрах после пожарного въезда к Калининградской областной клинической больнице.
· на пересечении переулка Куйбышева — ул. Куйбышева.
· на пересечении ул. Театральная и пр. Мира (проезд вдоль фонтана).
Запрет будет введен с 27 августа. В администрации Калининграда просят автомобилистов быть внимательнее.