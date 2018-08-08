Видео-ролик с крысой-мясоедом стал основанием для внеплановой проверки прокуратуры
«Документальный фильм» демонстрировал, как грызуны в одном из заведений общепита около ЦУМ «Самара» поедают шаурму.
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«Документальный фильм» демонстрировал, как грызуны в одном из заведений общепита около ЦУМ «Самара» поедают шаурму.
Откровенным нарушением санитарных норм этот факт сочли в областной прокуратуре.
Как сообщает сайт надзорного ведомства, совместно со специалистами регионального Роспотребнадзора согласован внеплановый выезд в «гости» к хозяйствующему субъекту, осуществляющему деятельность в объекте потребительского рынка «Шаурма № 1 «У Сахиба» около ЦУМ «Самара».