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18:11 (мск), источник: Noi.md

Полиция отрицает информацию о гибели парня в ДТП из-за пари

В прессе появилась информация о том, что молодой человек заключил пари, что он доедет из Бельц до Кишинева за 40 минут, но погиб в аварии на трассе.

В связи с этим Инспекторат полиции выступил с опровержением, Noi.md.

Правоохранительные органы отрицают слухи, будто прошлой ночью на трассе Бельцы-Кишинев произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 19-летний парень.

В сообщении, опубликованном на сайте социальной сети, полиция утверждает, что проверила эту информацию, распространившуюся в средствах массовой информации.

«Отмечаем, что 7—8 августа 2018 года полиция не зарегистрировала подобное дорожно-транспортное происшествие», — написано на странице молдавской полиции на Facebook.

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