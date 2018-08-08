Полиция отрицает информацию о гибели парня в ДТП из-за пари
В прессе появилась информация о том, что молодой человек заключил пари, что он доедет из Бельц до Кишинева за 40 минут, но погиб в аварии на трассе.
В прессе появилась информация о том, что молодой человек заключил пари, что он доедет из Бельц до Кишинева за 40 минут, но погиб в аварии на трассе.
В связи с этим Инспекторат полиции выступил с опровержением, Noi.md.
Правоохранительные органы отрицают слухи, будто прошлой ночью на трассе
В сообщении, опубликованном на сайте социальной сети, полиция утверждает, что проверила эту информацию, распространившуюся в средствах массовой информации.
«Отмечаем, что