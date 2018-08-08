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18:39 (мск), источник: Noi.md

В Кишиневе учреждена Служба помощи уличным детям

Кишиневская примэрия сообщает о создании Службы помощи уличным детям.

Регламент организации и функционирования Службы помощи уличным детям был одобрен Муниципальным советом Кишинева на последнем заседании. Новая служба, которая будет подчиняться муниципальному Управлению по защите прав ребенка, была создана для укрепления системы защиты детей, особенно тех, кто живут на улице, бродяжничают, попрошайничают, употребляют токсичные или наркотические вещества или занимаются проституцией. В новой структуре будут работать психопедагоги, психологи, социальные работники, волонтеры и т. д.

{306891}Служба будет финансироваться из бюджета Кишинева, а также из собственных ресурсов (пожертвования, гранты, спонсорство). Служба помощи уличным детям организует информационные, социальные и образовательные мероприятия, в том числе в общинных детских центрах, а также мероприятия социальной помощи, такие как выявление детей, подвергающихся риску на улице. Служба также будет заниматься срочным или планируемым размещением бенефициаров, их интеграцией в систему образования и сообщением выявленных случаев органам опеки и попечительства.

Оперативные цели службы: выявление уличных детей, сокращение числа таких детей и их реинтеграция, выявление зон риска, то есть зон с беспризорными детьми. Новая служба будет работать с 8.00 до 24.00.

Отметим, что Служба помощи уличным детям будет сотрудничать с органами внутренних дел, особенно с отделениями безопасности детей в полицейских инспекторатах Кишинева, для выявления беспризорных детей и решения этих случаев. Кроме того, новая структура установит партнерство с медицинскими учреждениями для проведения первичных обследований бенефициаров, консультаций у семейных врачей и врачей специалистов.

Дети с серьезными проблемами со здоровьем будут отправлены в Муниципальную детскую больницу им. Валентина Игнатенко. Детей, которые являются уроженцами Кишинева, обследуют в отделении скорой помощи больницы им. Валентина Игнатенко, а уроженцев других населенных пунктов — в отделении скорой помощи Института матери и ребенка.

В течение 2016 года профильные службы провели в Кишиневе 70 рейдов для выявления беспризорных детей в ситуациях риска, в ходе которых было обнаружено 87 таких детей. Из них только 34 были из муниципия Кишинев, остальные — из других населенных пунктов страны. В 2017 году было организовано 132 рейда и найдено 94 ребенка. Из них 16 являются уроженцами столицы, а 78 — других населенных пунктов. 95% детей, выявленных на улице в течение прошлого года, несколько устраивали в центрах размещения.

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