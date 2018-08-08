Примэрия Кэушень объявила 9 августа днем траура

«В знак глубокой скорби, вызванной безвременной гибелью четырех граждан города Кэушень: Кэпэцынэ Надежды, Кожокару Тамары, Цули Виктора и Голбана Ивана, 9 августа объявляется днем траура. В этот день все государственные учреждения в городе приспустят государственные флаги в знак траура. Также рекомендуется отказаться от разнообразных увеселительных мероприятий», — говорится в распоряжении, подписанном примаром города Кэушень Григорием Репещуком.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Министерства внутренних дел завершил сегодня свою миссию по транспортировке тел жертв аварии в Калужской области, Российской Федерации. Тела шести граждан Республики Молдова, которые погибли в этом ДТП, были доставлены на Родину. Офицеры ГИЧС совместно с родственниками погибших сопровождали гробы с телами жертв трагедии.

Утром родственникам погибших передали гробы с телами усопших. Соболезнования скорбящим выразило и руководство ГИЧС во главе с генерал-майором Михаилом Харабаджиу.

Похороны погибших состоятся 9 августа в их родных населенных пунктах.