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18:41 (мск), источник: Noi.md

Примэрия Кэушень объявила 9 августа днем траура

Примэрия города Кэушень объявила 9 августа днем траура. Такое решение было принято вследствие гибели четырех жителей населенного пункта, в крупном ДТП в субботу, 4 августа, недалеко от Калужской области в Российской Федерации.

«В знак глубокой скорби, вызванной безвременной гибелью четырех граждан города Кэушень: Кэпэцынэ Надежды, Кожокару Тамары, Цули Виктора и Голбана Ивана, 9 августа объявляется днем траура. В этот день все государственные учреждения в городе приспустят государственные флаги в знак траура. Также рекомендуется отказаться от разнообразных увеселительных мероприятий», — говорится в распоряжении, подписанном примаром города Кэушень Григорием Репещуком.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) Министерства внутренних дел завершил сегодня свою миссию по транспортировке тел жертв аварии в Калужской области, Российской Федерации. Тела шести граждан Республики Молдова, которые погибли в этом ДТП, были доставлены на Родину. Офицеры ГИЧС совместно с родственниками погибших сопровождали гробы с телами жертв трагедии.

Утром родственникам погибших передали гробы с телами усопших. Соболезнования скорбящим выразило и руководство ГИЧС во главе с генерал-майором Михаилом Харабаджиу.

Похороны погибших состоятся 9 августа в их родных населенных пунктах.

В результате ДТП 4 августа в Калужской области Российской Федерации погибли шесть граждан Республики Молдова, а восемь были доставлены в больницу Сухиничи с различными травмами. Сегодня, в 19:17, под наблюдением сотрудников SMURD четверо раненых должны прибыть в столицу на поезде Москва-Кишинэу. Остальные четыре жертвы аварии будут продолжать лечение в Российской Федерации.

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