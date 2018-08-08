Более 80% домов Нижнего Новгорода фактически готовы к зиме
Их системы отопления прошли промывку и опрессовку.
Их системы отопления прошли промывку и опрессовку.
6 267 из 7 755 многоквартирных прошли промывку и опрессовку внутренних систем отопления в Нижнем Новгороде по состоянию на 8 августа. Об этом сообщает городской департамент жилья и инженерной инфраструктуры.
Также на 70% подготовлены централизованные системы теплоснабжения муниципальных учреждений образования, культуры и спорта.
В госжилинспекцию Нижегородской области на согласование направлено 4 187 паспортов готовности МКД к
Теплоснабжающие организации заканчивают испытания подведомственных сетей на прочность и плотность. Объем выполненных работ составляет 77% от намеченного плана.
Ранее сообщалось, что более 70% жилых домов прошли промывку и опрессовку в Нижнем Новгороде.