Вещество из яда паука поможет при детской эпилепсии

Результаты работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Примерно 1% населения Земли страдает от той или иной формы эпилепсии. Среди страдающих ею детей возрастом до 15 лет у 1,4% диагностирован синдром Драве — редкая и тяжелая форма эпилепсии. Примерно 80% случаев этого синдрома связаны с мутацией в гене SCN1A, который кодирует натриевый канал в мембранах клеток. Обычно рожденные с дефектной копией гена дети в первые месяцы жизни не проявляют признаков болезни. Припадки у них начинаются в возрасте от пяти до восьми месяцев. Они могут возникать часто и непредсказуемо, влиять на интеллектуальное развитие и мешать сну.

Из-за мутации в гене SCN1A ионные каналы, которые он кодирует, работают неправильно. Ученые выяснили, что вещество гетероскодратоксин-1 (Hm1a), которое содержится в яде обитающих в африканском государстве Того тарантулов_ Heteroscodra maculata_, действует как раз на ионные каналы SCN1A. В экспериментах с мышами, которые поражены эквивалентом синдрома Драве, этот пептид восстановил нормальную деятельность каналов и ослабил приступы у шести из девяти испытанных животных.