Пешеходные переходы в виде клавиш появились в Бресте

Креативная дорожная разметка нанесена на улице Гоголя вблизи Брестского государственного музыкального колледжа им. Г. Ширмы. Это первый подобный опыт в Брестской области. В перспективе планируется, что нерегулируемые пешеходные переходы в виде клавиш фортепиано появятся вблизи всех музыкальных учреждений региона.

«Горожане позитивно отзываются о нашей идее. Даже во время нанесения разметки подходили люди и говорили, что задумка интересная. Самое главное, она привлекает внимание водителей при подъезде к учреждению, где учатся дети. В некотором виде это и профилактика детского травматизма», — отметила Наталья Сахарчук.