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17:49 (мск), источник: РИАЦ

Вдоль волгоградских трасс незаконно торгуют нитратными арбузами

Активисты партпроекта «Народный контроль» провели рейд по торговым точкам с арбузами.

Контролёры проверили продукцию, которой торгуют вдоль федеральных трасс Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

В протокол вошли 6 точек продажи в Дубовском районе, еще 6 — в Городищенском, расположенных в непосредственной близости от полей, где уже созрела летняя культура. Результаты рейда огорошили. Разрешения на осуществление придорожной торговли ни один из 12 продавцов не имеет. Нет у «предпринимателей» без документов и сертификатов качества на товар. Некоторые не обзавелись даже измерительными инструментами: вес, а, следовательно, и цену товара определяют «на глазок».

Как выяснилось, торгуют в основном астраханскими арбузами. Выращенными в Волгоградской области торгуют только в двух точках под Пичугой. И именно здесь нитрат-тестер указал на приемлемую концентрацию солей. Сертификаты на товар, по словам продавца, есть. Однако находятся они на руках фермера-производителя.

В остальных точках прибор зафиксировал завышение ПДК: при норме в 90 мг/кг активистам встретились «полосатики» с показателем в 150, 180 и даже 221 мг/кг. Контролеры готовят обращения в администрации Городищенского и Дубовского районов, а также в районные УМВД.

«Мало того, что придорожная торговля незаконна, так еще и несет в себе реальную угрозу здоровью, — отметил региональный координатор партпроекта Михаил Струк. — Мы настоятельно советуем волгоградцам удержаться от покупок бахчевых вдоль трасс. Гораздо безопаснее совершать покупки в сетевых магазинах, где вся продукция проходит строгий контроль, а также в санкционированных торговых точках».

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