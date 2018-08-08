Вдоль волгоградских трасс незаконно торгуют нитратными арбузами

Контролёры проверили продукцию, которой торгуют вдоль федеральных трасс Р-22 «Каспий» и Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

В протокол вошли 6 точек продажи в Дубовском районе, еще 6 — в Городищенском, расположенных в непосредственной близости от полей, где уже созрела летняя культура. Результаты рейда огорошили. Разрешения на осуществление придорожной торговли ни один из 12 продавцов не имеет. Нет у «предпринимателей» без документов и сертификатов качества на товар. Некоторые не обзавелись даже измерительными инструментами: вес, а, следовательно, и цену товара определяют «на глазок».

Как выяснилось, торгуют в основном астраханскими арбузами. Выращенными в Волгоградской области торгуют только в двух точках под Пичугой. И именно здесь нитрат-тестер указал на приемлемую концентрацию солей. Сертификаты на товар, по словам продавца, есть. Однако находятся они на руках фермера-производителя.

В остальных точках прибор зафиксировал завышение ПДК: при норме в 90 мг/кг активистам встретились «полосатики» с показателем в 150, 180 и даже 221 мг/кг. Контролеры готовят обращения в администрации Городищенского и Дубовского районов, а также в районные УМВД.