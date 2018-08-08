ГУВД Ташкента предложило установить нормы уровня шума от транспорта

В ГУВД часто поступают обращения жителей города, которых беспокоит шум ревущих мотоциклов, устраивающих гонки по ночным улицам.

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. В административном законодательстве есть статья, предусматривающая ответственность водителей за управление транспортными средствами, у которых уровень шума, производимого ими при работе, превышают установленную норму. Она предусматривает штраф в размере от половины до трех МРЗП. Однако нормативного документа, определяющего допустимый уровень шума от транспортных средств, в Узбекистане сейчас нет.

«По инициативе начальника ГУВД Ташкента была изучена международная практика и внесено предложение в Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации, а также в Министерство здравоохранения Республики Узбекистан о разработке необходимых документов, регламентирующих разрешенный уровень шума, производимого транспортными средствами», — говорится в сообщении.