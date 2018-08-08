15 тысяч бутылок отборного молдавского вина замерзли по пути в Китай

«Когда открыли контейнер, обнаружили, что вино замерзло. Это означает стопроцентные потери. Возможно, произошла техническая или человеческая ошибка. Перевозчик признал вину, но еще следует выяснить, когда именно произошла эта ошибка», — сказал производитель вина Ион Лука.

Погибшая партия вина включала продукцию трех молдавских компаний. Некоторые бутылки предназначались для специальных случаев. Например, были изготовлены по заказу жениха на свадьбу, которая отмечается на Бали.