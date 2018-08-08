Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В первом полугодии 2018 года судебные приставы ограничили выезд за пределы страны почти трех миллионов должников — больше, чем за весь позапрошлый год. За шесть месяцев было взыскано более 321 млрд руб. долгов, при этом неплательщиков дорожных штрафов стало меньше: с них приставы взыскали более 6 млрд руб.— примерно столько же властям удалось принудительно выбить долгов по алиментам.

В Федеральной службе судебных приставов (ФССП) отчитались о своей работе за первое полугодие 2018 года. Как сообщили в службе, за это время приставы вынесли рекордное число постановлений о временном ограничении должников в праве выезда из РФ, запретив покидать Россию около 2,7 млн граждан. В ФССП констатируют, что это больше, чем за весь 2016 год, когда было вынесено 2,3 млн аналогичных постановлений. При этом, очевидно, по итогам текущего года может быть побит и прошлогодний рекорд, когда подобные санкции были наложены на 3,4 млн злостных неплательщиков.

Судя по статистике приставов, эта мера считается крайне действенной: во всяком случае за прошедшие полгода должники с ограничением выезда погасили задолженность на сумму в 31 млрд руб. (тогда как за весь 2017 год с них удалось взыскать 30 млрд руб.).

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Тогда как от продажи имущества должников, к примеру, ФССП удалось выручить за полгода лишь 5,2 млрд руб. Отметим, что по состоянию на 1 июля 2018 года в списках службы числилось 2,5 млн невыездных граждан. Всего за полгода с неплательщиков было взыскано более 321 млрд руб.

В ФССП также отметили, что 306 тыс. человек были временно ограничены в правах на управление автомобилями, что позволило взыскать с них 1,7 млрд руб. При этом в службе заметили, что неплательщиков дорожных штрафов стало меньше, во всяком случае из ГИБДД прислали почти на 3 млн постановлений о взысканиях меньше, чем за тот же прошлогодний период. В результате с должников было взыскано 6,2 млрд руб. дорожных штрафов. Примерно столько же — 6,5 млрд руб.— удалось взыскать со злостных неплательщиков алиментов.

Александр Воронов