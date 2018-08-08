«Небесный» малыш: крымчанка родила на борту самолета

Источник: РИА "Новости"

Самолет с роженицей около часа назад совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов».

«Вскоре после взлета у крымчанки неожиданно начались схватки. Самолет летел в Санкт-Петербург, однако пилотам пришлось срочно изменять маршрут следования. Бортпроводники успешно приняли роды и в воздухе на свет появился мальчик», — сообщили крымские «Вести».