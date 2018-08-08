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18:26 (мск), источник: РИА Крым

«Небесный» малыш: крымчанка родила на борту самолета

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Крымчанка родила ребенка во время полета из Симферополя в Санкт-Петербург. Об этом сообщили «Вести Крым».

Источник: РИА "Новости"

Самолет с роженицей около часа назад совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов».

«Вскоре после взлета у крымчанки неожиданно начались схватки. Самолет летел в Санкт-Петербург, однако пилотам пришлось срочно изменять маршрут следования. Бортпроводники успешно приняли роды и в воздухе на свет появился мальчик», — сообщили крымские «Вести».

Экипаж лайнера был вынужден совершить несколько кругов над аэропортом, чтобы снизить высоту и благополучно приземлился в аэропорту Ростова, где их уже ждали медики.

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