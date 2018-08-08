«Небесный» малыш: крымчанка родила на борту самолета
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Крымчанка родила ребенка во время полета из Симферополя в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости Крым. Крымчанка родила ребенка во время полета из Симферополя в
Самолет с роженицей около часа назад совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту «Платов».
«Вскоре после взлета у крымчанки неожиданно начались схватки. Самолет летел в
Экипаж лайнера был вынужден совершить несколько кругов над аэропортом, чтобы снизить высоту и благополучно приземлился в аэропорту Ростова, где их уже ждали медики.