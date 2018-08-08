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20:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию

Ученые Массачусетского технологического института выявили дыру в ионосфере Земли, которая возникла из-за внезапного потепления стратосферы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Источник: Reuters

Внезапным стратосферным потеплением (ВСП) называют значительное повышение температуры в стратосфере над полярными и приполярными областями Земли зимой. Его причиной являются атмосферные гравитационные волны — специфическая форма колебательного движения, возникающая в воздушной оболочке. Эти волны возникают в тропосфере, самом низком слое атмосферы, однако при огибании гор и возвышенностей они могут подниматься выше. При стратосферном потеплении происходит разрушение циркумполярного вихря — гигантской системы циркуляции теплого и холодного воздуха.

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Ранее считалось, что изменения в ионосфере (насыщенной электронами верхней части атмосферы), спровоцированные внезапными стратосферными потеплениями, происходят только днем. Однако в 2013 году ученые зарегистрировали ВСП, которое значительно повлияло на ночную стратосферу. Оказалось, что плотность свободных электронов в области значительно уменьшилась. В результате образовалась ионосферная дыра, простирающаяся от 55 градусов южной широты до 45 градусов северной широты.

Выявление механизмов образования ионосферных дыры необходимо для прогнозирования космической погоды, то есть состояния внешних слоев атмосферы Земли, которая взаимодействует с космическими лучами и солнечной радиацией. Это влияет на распространение радиоволн, орбиты низколетящих спутников и магнитные бури.

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