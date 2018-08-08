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18:24 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский «Театр равных» объявил о наборе актеров с ограниченными возможностями

Для участия в кастинге нужно прочитать на камеру фрагмент прозы и стихотворения.

Воронежский «Театр равных» объявил набор актеров с ограниченными возможностями здоровья. Попробовать свои силы на театральной сцене могут люди от 18 до 35 лет с инвалидностью, сообщила директор коллектива Валерия Маламура корреспонденту РИА «Воронеж».

Кастинг будет состоять из двух туров. Для участия в первом, заочном, необходимо записать на видео прочтение стихотворения и отрывка из прозы и отправить на электронную почту teatr_ravnikh@mail.ru Заявки принимаются до 30 августа 2018 года. Дату очного тура и список прошедших в него участников дирекция театра объявит 1 сентября на своем официальном сайте и в группах в соцсетях.

— У нас чувствуется нехватка артистов с ограниченными возможностями здоровья. В юбилейном театральном сезоне намечается как минимум три премьеры, у нас слишком много гастрольных выездов, и, как следствие, необходимо расширение труппы. Нам нужны как парни, так и девушки. Всего пять-шесть человек. Уже в марте 2019 года отобранные на кастинге ребята выйдут впервые на сцену в рамках нового спектакля, который будет ставить главный режиссер воронежского ТЮЗа и «Театра равных» Вадим Кривошеев, — рассказала Валерия Маламура.

«Театр равных» — творческий проект, созданный в 2014 году. В труппе играют актеры-любители и люди с ограниченными физическими возможностями. Благодаря грантовой поддержке труппа много гастролирует по России.

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