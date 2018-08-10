Евросоюз собирается заставить Apple сменить разъем для зарядки

Слишком много разъемов

Евросоюз планирует обязать производителей смартфонов использовать одинаковые разъемы для подзарядки в рамках борьбы с загрязнением окружающей среды. Об этом сообщает Reuters.

Европейская комиссия продвигает инициативу об унификации зарядных устройств с 2009 года. Девять лет назад Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали меморандум о взаимопонимании, пообещав выпустить смартфоны с одинаковыми разъемами microUSB к 2011 году.

Самой важной причиной для единого стандарта называлась забота об экологии.

По подсчетам европейских экспертов, огромное количество разных типов зарядных устройств приводит к большим объемам электронных отходов — так, граждане ЕС производят 51 тонну таких отходов ежегодно.

К сожалению, в течение нескольких лет меморандум постепенно стерся из памяти, и на текущий момент на рынке можно встретить гаджеты как с microUSB, так и USB Type-C, а также разъемом типа Lightning. Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер вновь озаботилась этой проблемой и заявила о том, что в ближайшее время Комиссия начнет тщательное изучение вопроса об унификации.

«Ввиду неудовлетворительного прогресса в связи с добровольным подходом, Комиссия проведет исследование и оценит затраты и положительное влияние других возможных мер», — заявила Вестагер, намекая на тот факт, что меморандум, не подлежащий обязательному исполнению, оказался неэффективной мерой.

Комиссия оторвана от реальности

В случае, если Еврокомиссия дойдет до выпуска специального закона, производителям смартфонов придется подстраиваться под новые порядки, если они захотят остаться на европейском рынке.

В первую очередь стоит волноваться за компанию Apple, представившую в 2012 году iPhone 5, «в комплекте» с которым шел революционный зарядный кабель Lightning. С тех пор «яблочный» бренд пользуется лишь своей фирменной зарядкой, которая, в числе многих других функций, выделяет айфоны и айпады на рынке гаджетов.

Единое зарядное устройство для всех моделей могло бы стать очень удобным решением для пользователя, особенно тех, кто пользуется двумя и более гаджетами, каждый из которых требует отдельной зарядки.

Поиск нужного зарядного устройства на работе среди коллег перестанет быть проблемой, а единый стандарт позволит создать большое количество точек зарядки на городских улицах и в местах скопления людей.

Кроме того, новое законодательство может наконец-таки сподвигнуть Apple отказаться от разъема Lighting и перейти на современный USB-C. Впрочем, по последним слухам, компания может уже давно обдумывать это решение и представить айфон с разъемом USB Type-C уже в самом ближайшем будущем.

Что же касается смартфонов на базе Android, то их большая часть пользуется разъемом microUSB, который пришел на смену miniUSB. Тем не менее, этот порт уже тоже считается устаревшим.

Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов рассказал «Газете.Ru», что считает новую инициативу «оторванной от реальности».

«Новый закон, который рассматривается в ЕС на возможность его исполнения, невозможно будет принять. Это можно сказать со 100%-уверенностью, поскольку лоббисты крупных производителей смартфонов не позволят этому случиться», — заявил эксперт.

По его словам, расходы на смену зарядного разъема превысят $5 млрд, учитывая переделку производственных линий.

Кроме того, введение стандартизированных зарядок нарушит экосистему устройств того или иного бренда.