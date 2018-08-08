Казахстанцы победили в конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Казахстанская команда стала лучшей в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» Армейских международных игр.
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Казахстанская команда стала лучшей в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» Армейских международных игр.
Финальный этап конкурса завершился 8 августа на полигоне Гвардейский в предгорьях хребта Заилийский Алатау в Казахстане, пишет РИА Новости.
По информации
Второе место досталось командам Узбекистана и Беларуси, третье — минометным расчетам России и Азербайджана.
Между тем, впервые в этом году вместо четырех команд в финале участвовали шесть. Так, в ходе финального этапа конкурса минометным расчетам нужно было преодолеть на тягаче
Напомним, в IV Армейских международных играх, которые стартовали 28 июля в Подмосковье, принимают участие команды из 32 стран. В программе игр — 28 конкурсов, они проходят параллельно в семи странах.