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18:57 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстанцы победили в конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018

АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Казахстанская команда стала лучшей в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» Армейских международных игр.

Финальный этап конкурса завершился 8 августа на полигоне Гвардейский в предгорьях хребта Заилийский Алатау в Казахстане, пишет РИА Новости.

По информации пресс-центра игр, казахстанские артиллеристы потратили на прохождение трассы 33 минуты 17 секунд и победили в этом конкурсе.

Второе место досталось командам Узбекистана и Беларуси, третье — минометным расчетам России и Азербайджана.

Между тем, впервые в этом году вместо четырех команд в финале участвовали шесть. Так, в ходе финального этапа конкурса минометным расчетам нужно было преодолеть на тягаче МТ-ЛБ 12-километровую трассу с препятствиями, а также поразить мишени из 120-миллиметровых минометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.

Напомним, в IV Армейских международных играх, которые стартовали 28 июля в Подмосковье, принимают участие команды из 32 стран. В программе игр — 28 конкурсов, они проходят параллельно в семи странах.

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