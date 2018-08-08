Казахстанцы победили в конкурсе артиллеристов на АрМИ-2018

Между тем, впервые в этом году вместо четырех команд в финале участвовали шесть. Так, в ходе финального этапа конкурса минометным расчетам нужно было преодолеть на тягаче МТ-ЛБ 12-километровую трассу с препятствиями, а также поразить мишени из 120-миллиметровых минометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов ПКТ и автоматов АК-74.