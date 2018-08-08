Видеоигры могут изменять мозг и учить сопереживать

Результаты опубликованы в журнале npj Science of Learning.

По сюжету новой игры Crystals of Kaydor, которую создали сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне (США), персонаж — исследующий космос робот — потерпел крушение на далекой планете. Чтобы починить корабль, он должен собрать детали для него у местных жителей, выстроив с ними дружественные отношения. Они говорят на разных языках, но мимика инопланетян похожа на человеческую. В процессе игры нужно узнавать эмоции по выражениям лиц других персонажей и оценивать их интенсивность.

Магнитно-резонансная томография выявила, что после того, как дети играли в Crystals of Kaydor, в их мозге произошли заметные изменения. Различия были обнаружены в количестве связей между некоторыми областями, в том числе теми, которые отвечают за эмпатию и управление эмоциями. «То, что смогли показать, что эти навыки можно натренировать при помощи видеоигры, важно, поскольку по ним можно предсказывать эмоциональное здоровье ребенка в течение всей жизни, — говорит ведущий автор работы Тамми Крал. — Получается, что их можно тренировать в любое время — как с помощью игры, так и без нее».

В исследовании участвовало 150 детей, которых разделили на две группы. Контрольная группа играла в другую развлекательную игру — Bastion, которая не нацелена на развитие эмпатии. Сравнение двух игр и позволило убедиться в том, что мозг участников эксперимента значительно меняется.