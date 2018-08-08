Младший сын Анжелики Агурбаш оказался фанатом Японии
Младший сын белорусской певицы, участницы «Евровидения» Анжелики Агурбаш оказался фанатом всего японского.
Младший сын белорусской певицы, участницы «Евровидения» Анжелики Агурбаш оказался фанатом всего японского.
По словам матери, он очень любит Японию и японскую культуру в целом, а также усиленно учит японский язык, чтобы продолжить свое образование в стране восходящего солнца. «Благодаря Анастасу, посещение Фестиваля Японской культуры в парке Горького, было для нашей семьи огромным удовольствием. Я даже представить не могла, как много людей в Москве так же, как и мы любят Японскую культуру и искусство», — рассказала певица в Instagram.