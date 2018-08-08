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19:43 (мск), источник: Telegraf.by

Младший сын Анжелики Агурбаш оказался фанатом Японии

Младший сын белорусской певицы, участницы «Евровидения» Анжелики Агурбаш оказался фанатом всего японского.

По словам матери, он очень любит Японию и японскую культуру в целом, а также усиленно учит японский язык, чтобы продолжить свое образование в стране восходящего солнца. «Благодаря Анастасу, посещение Фестиваля Японской культуры в парке Горького, было для нашей семьи огромным удовольствием. Я даже представить не могла, как много людей в Москве так же, как и мы любят Японскую культуру и искусство», — рассказала певица в Instagram.

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Младший сын Анжелики Агурбаш оказался фанатом Японии
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