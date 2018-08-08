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21:12 (мск), источник: Газета.Ру

Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников

Деньги Евгения Петросяна можно сравнить с капиталом иностранных юмористов. Миллиард долларов Джерри Сайнфелда, $100 млн Криса Рока после развода и $20 млн британца Эдди Изарда — «Газета.Ru» сравнила заработки юмориста Евгения Петросяна с зарубежными коллегами.

Источник: РИА "Новости"

Бракоразводный процесс известных юмористов и Евгения Петросяна стал одной из центральных тем новостной повестки в России. Немало этому поспособствовало и крупное состояние Петросяна. В СМИ появлялась информация о сумме в 1,5 млрд руб., однако точного размера активов юмориста официально не сообщалось.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг фигурирующую в прессе сумму, однако подтвердил, что состояние артиста «очень крупное».

«Что касается суммы в 1,5 млрд, то я не знаю, откуда эта цифра взялась, — заявил Жорин. — Подтвердить, что это 1,5 млрд, а не два или один, очень сложно. Имущества действительно много, но даже в деле нет полной описи, не говоря уже об оценке».

Несмотря на отсутствие точных данных, можно с большой долей вероятности предположить, что Петросян является рублевым миллиардером, и его состояние при пересчете на доллары колеблется от $20 млн до $30 млн.

«Газета.Ru» решила сравнить заработки Евгения Вагановича с его коллегами на Западе.

Прежде всего стоит определиться с терминологией. Под объемом имущества подразумевается чистая стоимость активов после вычета обязательств и с учетом движимого и недвижимого имущества. Таким образом, это итоговый капитал после уплаты всех необходимых издержек, таких как — налоги, производственные расходы, зарплаты сотрудникам и т. д.

Евгению Петросяну 72 года, и его карьера длится уже полвека, однако возможность зарабатывать крупные суммы появилась в России чуть менее 30 лет назад. Поэтому доходы Петросяна уместно сравнивать с зарубежными коллегами от 45 лет.
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Однако нельзя забывать, что аналог Петросяну найти на Западе крайне сложно, так как комики, получившие известность, обычно стремятся ее монетизировать в кино и сериалах, а Евгений Ваганович появился на экране лишь в трех документальных сериалах.

По недавнему опросу ВЦИОМ, Петросян стал вторым по популярности юмористом России, уступив только умершему в прошлом году Михаилу Задорнову. Следовательно, сравнивать доходы Евгения Вагановича нужно только с наиболее популярными комиками из других стран (данные взяты с портала Celebrity Net Worth).

Джерри Сайнфелд (США, 64 года) — $950 млн.

Едва ли не самый богатый комик США и всего мира Джерри Сайнфелд владеет активами стоимостью $950 млн. Сайнфелд начинал свою стендап-карьеру с низов, и ему понабилось 15 лет выступлений по различным клубам, чтобы впервые попасть на телевидение. Он стал успешным комиком, которого часто приглашали в вечерние шоу известные телеведущие, такие как Дэвид Леттерман.

Однако по-настоящему крупные деньги пришли к Сайнфелду в 1989 году, когда он возглавил свое собственное телешоу, продолжавшееся девять лет, которое называлось «Сайнфелд». Плюс ко всему комик заработал приличную часть своего капитала в качестве автора литературных бестселлеров. Сайнфелд также является одним из крупнейших в мире коллекционеров автомобилей Porsche. За ним официально числится 46 машин.

Эллен Дедженерес (США, 60 лет) — $400 млн.

Знаменитая ведущая своего собственного шоу Эллен Дедженерес начинала свою карьеру на небольших стендап-площадках Нового Орлеана. Вскоре она получила возможность гастролировать по всей стране. В 1982 году канал Showtime назвал ее самым смешным человеком Америки. С 2003 года года артистка ведет «Шоу Эллен Дедженерес», за которое получила более 30 статуэток дневного «Эмми». Ее официальная зарплата составляет $75 млн в год.

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Крис Рок (США, 53 года) — $100 млн.

Российский зритель знаком с Крисом Роком в основном по его участию в популярных фильмах «Смертельное оружие 4» и «Догма». Однако Рок начал свой путь к славе задолго до ролей в художественных фильмах. В 80-е годы Рок выступал в культовом нью-йоркском клубе Catch a Rising Star, где заработал свою репутацию. В 1990 году Крис присоединился к актерскому составу известного комедийного шоу «Субботним вечером в прямом эфире». За свою карьеру комик создал немало юмористических шоу, записал несколько альбомов, провел церемонию «Оскар» и снялся в полнометражных фильмах.

В 2016 году Крис Рок развелся со своей супругой Малаак Комптон-Рок после десяти лет брака. Так что, его весьма крупное состояние изрядно сократилось, что не мешает Крису владеть активами в размере $100 млн.

Рики Джервейс (Великобритания, 57 лет) — $90 млн.

Один из богатейших комиков Британии Рики Джервейс окончил философский факультет Университетского колледжа Лондона. После получения высшего образования долгое время не мог определиться, чем же ему заняться, и поэтому перепробовал много видов деятельности, в том числе и комедийную. В итоге именно комедия принесла Джервейсу огромное состояние. В 2001 году Рики создал сериал «Офис», который стал суперхитом в Британии, а потом получил американский ремейк.

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Эдди Иззард (Великобритания, 56 лет) — $20 млн.

Известный британский комик Эдди Иззард в юности был вдохновлен искусством комик-группы «Монти Пайтон». Иззарду понадобился десяток лет, чтобы добиться известности, выступая на улице, а позже в стендап-клубах. В 90-х годах карьера Эдди пошла в гору, и в 2000-м он получил две премии «Эмми». Иззард снялся в ряде фильмов, включая триллер «Секретный агент» и комедию «Моя супер-бывшая». Одно из самых ярких появлений Иззарда на экране случилось в сериале «Ганнибал», где он сыграл убившего свою семью пластического хирурга.

Дилан Моран (Ирландия, 46 лет) — $12 млн.

Ирландец Дилан Моран к 46 годам уже заработал вполне приличное состояние в $12 млн. Моран постоянно гастролирует с авторской программой и получает приличные гонорары. Дилан снялся в ряде британских фильмов, включая хит Эдгара Райта «Зомби по имени Шон». Большую известность комик получил в начале 2000-х, создав комедийный сериал «Книжный магазин Блэка», в котором сыграл главную роль.

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Хорошо видно, что американские артисты зарабатывают на порядок больше британских и тем более — европейских.

Сравнивать состояние Евгения Петросяна с коллегами из США нет смысла.

Однако заработки Евгения Вагановича вполне сопоставимы с уровнем Туманного Альбиона, что вряд ли является неожиданностью.

Петросян за свою карьеру более десятка сольных телевизионных передач, выступил с большим количеством сольных программ, а также был приглашенным участником популярных шоу и концертов.

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7 августа© Ньюстюб
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