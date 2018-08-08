Апелляционная палата Кишинева высказалась по делу врачей-рвачей

Как сообщают местные СМИ, глава отделения медицинской имажистики и компьютерной томографии Республиканского диагностического центра Силвиу Кондря просидит в течение 30-ти суток в изоляторе антикоррупционного центра.

Ранее прокурор по борьбе с коррупцией Дорин Компан заявлял, что глава отделения медицинской компьютерной томографии рискует получить до 10 лет тюрьмы со штрафом и лишением права занимать определенные должности в течение нескольких лет. Такое же наказание ждет сообщников врача.

В Республиканском диагностическом центре, ряде частных клиник и филиале одного из банков в молдавской столице 30 июля антикоррупционные службы провели обыски. Спецоперация получила название «Томограф-1». В результате задержали семерых фигурантов дела. Всего подозреваемыми проходят 14 человек. Лишь один из задержанных сделал заявления следствию и полностью сознался в содеянном. Сейчас он остается под следствием, но находится на свободе.