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13:14 (мск), источник: Аргументы и факты

Эксперт ОЭСР высоко оценил качество московской системы образования

По словам представителя организации, Собянин — настоящий лидер, вовлеченный в изменение системы образования.

Источник: РИА "Новости"

Директор по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер отметил высокое качество московской системы образования.

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Шляйхер провел встречу с главой Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались факторы, влияющие на высокие результаты учеников московских школ. При этом представитель ОЭСР отметил, что столица является одним из лидеров в сфере образования. Шляйхер добавил, что его заинтересовала инициатива электронная школа.

Эксперт подчеркнул, что его вдохновило общение с Собяниным. Он увидел в нем настоящего лидера, который вовлечен в изменение системы образования и хорошо разбирается особенностях этой сферы.

По итогам тестирования школ Москвы по стандартам PISA в 2016 году Москва вошла в шестерку лучших образовательных систем мира. Лучшие 100 школ столицы показали качество образования выше мировых стандартов. Исследование проводилось в сотрудничестве с директоратом образования и учебных достижений ОЭСР.

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