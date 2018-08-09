Эксперт ОЭСР высоко оценил качество московской системы образования

Источник: РИА "Новости"

Директор по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер отметил высокое качество московской системы образования.

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Шляйхер провел встречу с главой Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались факторы, влияющие на высокие результаты учеников московских школ. При этом представитель ОЭСР отметил, что столица является одним из лидеров в сфере образования. Шляйхер добавил, что его заинтересовала инициатива электронная школа.

Эксперт подчеркнул, что его вдохновило общение с Собяниным. Он увидел в нем настоящего лидера, который вовлечен в изменение системы образования и хорошо разбирается особенностях этой сферы.