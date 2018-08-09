Эксперт ОЭСР высоко оценил качество московской системы образования
По словам представителя организации, Собянин — настоящий лидер, вовлеченный в изменение системы образования.
По словам представителя организации, Собянин — настоящий лидер, вовлеченный в изменение системы образования.
Директор по вопросам образования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Андреас Шляйхер отметил высокое качество московской системы образования.
Шляйхер провел встречу с главой Москвы Сергеем Собяниным, на которой обсуждались факторы, влияющие на высокие результаты учеников московских школ. При этом представитель ОЭСР отметил, что столица является одним из лидеров в сфере образования. Шляйхер добавил, что его заинтересовала инициатива электронная школа.
Эксперт подчеркнул, что его вдохновило общение с Собяниным. Он увидел в нем настоящего лидера, который вовлечен в изменение системы образования и хорошо разбирается особенностях этой сферы.
По итогам тестирования школ Москвы по стандартам PISA в 2016 году Москва вошла в шестерку лучших образовательных систем мира. Лучшие 100 школ столицы показали качество образования выше мировых стандартов. Исследование проводилось в сотрудничестве с директоратом образования и учебных достижений ОЭСР.