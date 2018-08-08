Биохимики объяснили опасность синего света для зрения
Ученые определили биохимический механизм, который делает яркий синий свет опасным для клеток сетчатки.
Ученые определили биохимический механизм, который делает яркий синий свет опасным для клеток сетчатки.
Оказалось, что облучение синим светом приводит к активации светочувствительных молекул ретиналя, что меняет состояние фосфолипидов, участвующих в клеточных сигнальных путях.
Известно, что свет определенных длин волн представляет для зрения бóльшую опасность, чем остальная часть спектра. По данным медицинских исследований, в этом отношении выделяется зеленый и, особенно, синий свет. В 2016 году Американская медицинская ассоциация выпустила доклад, в котором предупреждала о негативном влиянии уличного светодиодного освещения на здоровье людей. По мнению ученых, слишком яркий синий свет от осветительных ламп, экранов мониторов и портативных устройств, может привести к нарушениям зрения, в частности повреждениям желтого пятна — участка сетчатки с наибольшей чувствительностью. Тем не менее, почему именно синий свет более опасен, чем другие части спектра, до конца понятно не было.
Группа американских ученых из Толедского университета под руководством Ажита Карунаратне (Ajith Karunarathne) впервые подробно изучила биохимические механизмы,
Если химическая система, которая должна возвращать хромофор в начальное состояние, по
Оказалось, что одновременно с активацией фоторецепторного комплекса при облучении светом с ретиналем происходит еще один химический процесс. Он протекает при участии
В результате ученые выяснили, что при поглощении синего света (с длиной волны 380 нанометров) ретиналь приводит к перемещению сенсора молекулы
По словам ученых, только присутствие ретиналя или только облучение клетки синем светом не приводит к подобному эффекту, поэтому его однозначно можно связать именно с фотовозбуждением молекулы. Кроме того, подобный эффект не наблюдается при облучении клеток зеленым, красным или желтым светом.
Ученые отмечают, что описанный процесс может проходить как в фоторецепторных клетках сетчатки, так и в других клетках. При этом авторы работы рассчитывают, что обнаруженный ими механизм поможет разработать более эффективные средства для защиты зрения от синего света.
Особая чувствительность к синему свету характерна не только для человека, но и, например, для насекомых. Так, недавно американские биологи обнаружили, что при выборе цветка для опыления дикие пчелы пользуются в первую очередь теми фоторецепторами, которые чувствительны к синему цвету, поэтому синие цветки их привлекают больше остальных. Особенно сильно этот эффект проявляется, если цветок не только синий, но еще и флуоресцирует в той же области спектра.
Александр Дубов.