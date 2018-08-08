Усы, лапы и хвост. Много ли наука знает о поведении домашних кошек?

Одомашнили сами себя

Если вы когда-нибудь видели дикую кошку, то знаете, что это самый настоящий хищник-одиночка, который вряд ли обрадуется попыткам его потискать. Например, про манула говорят, что его можно погладить всего два раза — правой рукой и левой рукой. И тем не менее, сегодня многие кошки живут бок о бок с человеком, приносят ему добычу и совсем не прочь помурлыкать, сидя у него на коленях. Как же так вышло?

Так как кошки — крайне самостоятельные животные, они все сделали сами. И, конечно, не просто так, а ради собственной выгоды. Когда человек около 10 тысяч лет назад начал заниматься земледелием в регионе Плодородного полумесяца, у него возникла потребность в хранилищах для зерна. Амбары оказались крайне привлекательны для мышей и крыс как источник пищи. Обилие грызунов, собравшихся в одном месте, в свою очередь, показалось заманчивым кошкам. Однако они столкнулись с настоящей дилеммой. От природы эти животные не склонны объединяться в стаи, исключением считаются только львы. Отчасти это объясняется их аппетитами: размер добычи кошек слишком мал, чтобы поделить ее даже на две особи, и в природных условиях кошки могут съесть до 10 небольших порций еды за день. Сотрудничество для них просто невыгодно.

Тем не менее, благодаря деятельности человека грызунов хватало на всех, и кошки сменили стиль поведения с конкуренции на кооперацию. Это не значит, что они приучились жить дружными группами (ученые отмечают, что кошки и сегодня не видят большой пользы в объединении), но уживаться все-таки научились. Соседство друг с другом послужило первой ступенькой к одомашниванию столь привычных нам сегодня питомцев. Постепенно животные привыкли к человеку, который впоследствии и сам проникся к ним симпатией и даже стал поощрять их присутствие рядом с поселениями — как-никак кошки помогали избавляться от вредителей.

Крупное генетическое исследование более 200 представителей вида, в том числе и останков кошек, живших в Древнем Риме, египетских мумий и африканских степных котов, показало, что кошки распространялись по миру двумя большими волнами. Первая захлестнула Плодородный полумесяц и его окрестности: домашние кошки вместе с земледельцами расселились из Анатолии по всему Ближнему Востоку. Несколько тысяч лет спустя вторая волна, вышедшая из Египта, охватила практически всю Европу и Северную Африку. Настоящий расцвет «кошачьей империи» пришелся на классическую Античность, когда кошки перемещались вместе с человеком по средиземноморским торговым путям.

Важно отметить, что отношения между человеком и кошкой долгое время складывались на основе взаимной выгоды, внешняя привлекательность этих животных людей интересовала мало. Об этом свидетельствует позднее появление полосатого окраса, часто встречающегося у домашних кошек сегодня. Полосатые кошки появились в Османской империи в в XIV веке, а в Европе получили распространение лишь в XIX веке. Примерно тогда же люди стали заниматься и выведением отдельных пород — большинство из них появились в последние 150 лет. Чем это объясняется? Опять-таки самостоятельностью кошек. В отличие от собак, они плохо поддаются дрессировке и неохотно выполняют задания людей, поэтому отбирать их по определенным признакам не имело особого смысла.

Общество котов

Несмотря на то, что в дикой природе кошки — одиночки, исследователи замечают, что они способны организовывать так называемые колонии. И тут, как в древности, главную роль играет источник пищи, вокруг которого обычно происходит объединение. Кроме того, готовность к кооперации зависит также от наличия укрытия и половых партнеров. Но при этом поведение кошек по отношению друг к другу может быть очень разным.

Уже в древности было замечено, что кошки могут отказаться от своих котят, а коты — убить чужое потомство. Один такой случай был описан в древнеегипетском папирусе конца III или начала II века до нашей эры, расшифрованном и опубликованном в прошлом году. Кстати, в Древнем Египте отношение к кошкам было трепетным, и от причуд кошачьей психологии порой зависела жизнь людей, что видно и из этого случая.

Уже Геродот писал, что кот может убить чужих котят. Согласно древнегреческому историку, он делает это, чтобы спариться с их матерью и, таким образом, оставить собственное потомство. Интересно, что так ведут себя и другие кошачьи — например, львы тоже убивают детенышей других самцов, чтобы самки не были заняты их выкармливанием и могли произвести новое потомство.

Однако далеко не всегда отношения между кошками столь жестоки. На самом деле среди них могут царить и стремление друг к другу, привязанность и забота. Например, как показывают наблюдения, кошки в колониях могут ухаживать друг за другом во время родов, а также заботиться о чужих новорожденных котятах и давать отпор охотящимся на них котам.

Интересно, что в кошачьих группах также наблюдается подобие линейной иерархии, но от чего зависит лидерство, ученые пока не определили. Кроме того, отношения внутри колонии могут быть довольно сложными, так как уровень «симпатии» друг к другу у разных кошек варьируется. Чтобы наладить дружеские связи, животные часто трутся друг о друга, чтобы их запахи смешались. Кстати, определить положение кошки в сообществе можно, понаблюдав за тем, как она выстраивает тактильные отношения с другими особями. Если у животного низкий статус, оно будет чаще тереться о других, если высокий — то тереться будут уже об него.

Кроме тактильного контакта, на положение кошки в иерархии могут указать движения хвоста — более доминантные животные поднимают его реже. Кошки в целом уделяют много внимания языку тела при коммуникациях. Прижатые уши, например, свидетельствуют о враждебности, а поднятый хвост — о дружелюбном настроении. Зато жалобное, порой истошное мяуканье было придумано исключительно для человека и считается отличительной чертой домашних кошек. Просто по-другому мы их не понимаем.

Совсем не как мы

Люди склонны наделять окружающие предметы, животных и даже природные явления человеческими качествами — в психологии это называется антропоморфизмом. Не избежали этой участи и кошки, которых в интернете порой называют и мстительными, и коварными, и хитрыми. Но действительно ли они такие?

Начнем с того, что для вынашивания коварного плана требуется хорошая память — и у кошек она есть. Эксперименты показывают, что у них хорошо развита долговременная память. Например, если животные научились выполнять какое-то задание, то смогут повторить его даже через десять минут. Зато рабочая память, благодаря которой мы способны не класть один и тот же ингредиент в блюдо дважды и не ошибаться в других повседневных действиях, у кошек не слишком хороша. В одном из экспериментов 24 животных наблюдали, как исследователь прячет предмет в один из четырех ящиков. Затем кошкам приходилось ждать 0, 10, 30 или 60 секунд, прежде чем они могли приступить к поискам объекта. Спустя 30 секунд многие испытуемые уже с трудом могли отыскать спрятанный предмет, а спустя 60 секунд результаты поисков были близки к случайным. Дело в том, что в природе кошке не нужна длительная рабочая память — ведь шансы на то, что потенциальная добыча целую минуту будет сидеть на месте, пока хищник готовится напасть на нее, не так велики.

Далее, коварство предполагает соответствующий характер — все-таки далеко не каждое существо способно на хитрость или на месть. Работ, посвященных типам «личности» у кошек, не так уж и много, но в основном они показывают, что кошачий характер формируется в самом раннем возрасте. Небольшие отличия в поведении котят наблюдаются уже на пятый-шестой день после рождения, а спустя 3−4 недели у них появляются относительно стабильные черты. Специалисты по домашним кошкам на основе экспериментов выделили у них три типа «личности»: «социальный, уверенный, добродушный», «застенчивый, нервный» и «агрессивный». Однако отношения между кошкой и человеком во многом формируются в раннем детстве животного. Котенок, которого держат на руках по 40 минут в день, будет с бóльшим интересом и спокойствием относиться к людям, чем котенок, которого держат на руках по 15 минут в день (не говоря о котенке, который вырос на улице и ни с какими людьми не контактировал вовсе — во взрослом возрасте приручить его будет практически невозможно). Так что расположить своего питомца к себе можете только вы.

И последний компонент, необходимый для создания коварного плана — это, конечно, логика. Некоторые из простейших законов логики (и физики) кошкам известны. В одном из экспериментов японские фелинологи поместили в деревянный ящик три металлических шарика, которые, катаясь по дну, производили громкие звуки. В половине случаев, когда ученые переворачивали ящик, шарики удерживались на дне с помощью магнита и не падали на пол. Кошки, следившие за действиями экспериментаторов, дольше смотрели на ящик, когда результат получался «нелогичным» — то есть шарики, производившие шум, не выпадали, или же, наоборот, из ящика выпадали шарики, которые предварительно не издавали никаких звуков. Из поведения животных ученые сделали вывод, что те понимают концепцию гравитации (конечно же, в очень упрощенной форме) и простые причинно-следственные связи.

Впрочем, эксперименты с более сложными условиями не всегда дают надежные результаты. В одной из работ ученые привязывали награду к веревочке: чтобы получить лакомство, кошка должна была потянуть за нее. Животные хорошо справлялись с заданием, пока веревочка была одна, но если их было две (одна без угощения), испытуемые не могли выбрать правильную. Авторы работы не смогли однозначно объяснить ее результаты: возможно, кошки не понимают логических связей, а может быть, им просто нравится играться с веревочками и процесс сам по себе приносит им удовольствие.

Тем не менее, фелинологи говорят, что не следует слишком усложнять поведение кошек. Конечно, они, как и человек, способны на эмоции, но их эмоциональный спектр гораздо менее широк, и на такие сложные чувства, как месть или угрызения совести, эти животные не способны в силу отсутствия абстрактного мышления. «Коварное» поведение кошки обычно связано со стрессом, поэтому, в первую очередь, необходимо устранить его источник. Тогда ваша совместная жизнь будет действительно приятной.