В Воронежской области военным сдали современный городок служебного жилья
В Острогожске ключи лейтенантам и сержантам вручал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
В Острогожске ключи лейтенантам и сержантам вручал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
В Острогожске — массовое новоселье. Для военных там сдан целый городок служебного жилья. Ключи лейтенантам и сержантам вручал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.
Комплекс
В городке своя инфраструктура. Здесь построены столовая, спортзал и
Городки такого типа сейчас возводят по всей стране, в Острогожске он появился в числе первых. Задача, прежде всего, обеспечить жильём молодых офицеров. Таким предоставляют однокомнатные квартиры, уже с мебелью и бытовой техникой — от телевизора до микроволновки.