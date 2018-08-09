Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вывозил дочь в лес: что выяснилось об убитом Хачатуряне
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой
Ученым удалось раскрыть тайну Бермудского треугольника
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
В семье Кудрявцевой родился малыш - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Екатерина Климова опубликовала пикантный снимок
Елена Летучая отдыхает на Мальдивах вместе с мамой
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
07:45 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области военным сдали современный городок служебного жилья

В Острогожске ключи лейтенантам и сержантам вручал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Источник: Вести - Воронеж

В Острогожске — массовое новоселье. Для военных там сдан целый городок служебного жилья. Ключи лейтенантам и сержантам вручал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Комплекс блочно-модульных зданий тут вырос рекордно быстро. На возведение одного такого и сдачу под ключ уходит всего 35 дней. Таких двухэтажек здесь 25. В каждой по четыре модуля, в общей сложности это сотня квартир.

В городке своя инфраструктура. Здесь построены столовая, спортзал и банно-прачечный комбинат. Есть и детская площадка, к благоустройству гости охотно приложили руки.

Городки такого типа сейчас возводят по всей стране, в Острогожске он появился в числе первых. Задача, прежде всего, обеспечить жильём молодых офицеров. Таким предоставляют однокомнатные квартиры, уже с мебелью и бытовой техникой — от телевизора до микроволновки.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
США введут санкции против России в два этапа
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
Власти планируют расширить применение электронной визы
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Спорт
Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК победил «Спартак» Промес еще и пенальти не забил
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь