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22:48 (мск), источник: Sputnik.md

Бабушка сестер Хачатурян, убивших своего отца, срочно покинула Молдову

ТИРАСПОЛЬ, 8 авг — Sputnik. Бабушка сестер Хачатурян, обвиняющихся в убийстве своего отца в Москве, намерена предпринять срочные меры после того, как узнала о трагедии.

Поспешила на помощь

По сведениям корреспондента Sputnik, проживающая в Приднестровье Лариса Тодика отправилась в Россию на помощь своей дочке Аурелии Дундук, матери сестер Хачатурян.
Видимо, женщина решила сделать все, чтобы защитить внучек, сознавшихся в убийстве собственного отца.

«Лариса Тодика выехала за пределы страны», — сообщил источник.

Михаил Хачатурян, убитый, как считает следствие, собственными дочерьми, по многочисленным свидетельствам, не отличался при жизни добрым нравом. Девочки, — 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина, — рассказывали следователю во время допроса о бесконечных побоях и унижениях со стороны отца. Это подтверждали и их друзья.

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На днях Лариса Тодика дала интервью и рассказала журналистам, что всегда была против отношений дочери Аурелии с Михаилом Хачатуряном. Она уверяла, что их совместная жизнь началась с побоев, однако Аурелия боялась поделиться со своей мамой ужасными реалиями своего гражданского брака.

Издевательства не прекращались вплоть до того момента, когда три года назад Михаил выгнал жену из дома, оставив себе на воспитание трех дочерей. И, по словам Ларисы, дочка ничего не смогла предпринять, поскольку прежние попытки обращения к участковому и в соответствующие инстанции не увенчались успехом. Более того, девочкам отец пригрозил убийством матери, если они ослушаются и не останутся с ним.

Бабушка уверяет, что все три девочки по характеру спокойные и с добрым сердцем, всегда переживали и за маму, и за нее. Сейчас Лариса жалеет о том, что в свое время не настояла на участии в передаче «Пусть говорят», где бы они смогли рассказать обо всех издевательствах, которые пришлось испытать девочкам и Аурелии, но сестры побоялись и постеснялись об этом заявлять в эфире во всеуслышание.

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Откровения бабушки

Лариса Тодика также рассказала журналистам о том, что намерена уехать в Москву, чтобы собирать доказательства для защиты своих внучек и для их спасения готова на все, в том числе продать дачу и квартиру.

В СМИ появилась видеозапись передачи Андрея Малахова на канале «Россия-1», посвященная делу сестер Хачатурян. В студии появилась Тодика, которая рассказала о том, как Михаил едва ли не под страхом смерти запрещал ей, а потом и Аурелии видеться с девочками.

«Он не пускал нас, мы приходили подпольно. Когда он возвращался из церкви, нам сообщали, и мы убегали оттуда, если что-то забывали, нам сбрасывали через окно», — сообщила Тодика.

Она уверена, что Михаил чего-то боялся, раз не пускал ни ее, ни дочь видеться с девочками.

«Потом дочь рассказала, что она терпела издевательства едва ли не с первого дня их с Михаилом совместной жизни. Позже он угрожал Михаилу, моему сыну, что убьет его и всю его семью», — сказала гостья передачи.

В финале программы за кулисами студии появилась Аурелия, мать сестер Хачатурян. Женщина рассказала, что долго терпела побои мужа. Девочки признавались ей, что не хотели травмировать ее и рассказывать, какие ужасы творились в их жизни. «С Михаилом невозможно было говорить, он никого не слушал», — сказала Аурелия.

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