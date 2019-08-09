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16:40 (мск), источник: Аргументы и факты

Бунтарка и инопланетяне. Секретные материалы о Джиллиан Андерсон

9 августа агенту Скалли — актрисе Джиллиан Андерсон — исполняется 51 год. Глядя на нее, кажется, что эта ухоженная изысканная дама строга, даже чопорна, надменна и высокомерна. Но это впечатление обманчиво.

Источник: AP 2019

Андерсон всю свою жизнь была бунтаркой, что доказывают «секретные материалы», неизвестные недостаточно знакомому с жизнью актрисы зрителю.

Имела проблемы с полицией

Про таких, как Андерсон, говорят: родилась с золотой ложкой во рту. Девочка появилась на свет в богатой семье, могла себе позволить ничего не делать и наслаждаться жизнью. Но, к сожалению или к счастью, характер у Андерсон был непрост. До подросткового возраста Джиллиан росла единственным ребенком. Её жизнь круто изменилась, когда в семье произошло пополнение: появились брат и сестра. Девушка почувствовала себя отвергнутой родителями и принялась устраивать акции протеста. Вставила сережку в нос, покрасила волосы в розовый цвет, попробовала наркотики и твёрдо решила, что с этих пор становится панком. Ее одноклассники вспоминали, что в школе будущую кинозвезду называли «клоуном класса» и пророчили ей криминальное будущее. Андерсон действительно пришлось пару раз пообщаться с представителями правоохранительных органов, когда она перед выпускным залила клей в дверной замок школы и когда пыталась ради шутки что-то выкрасть в магазине.

Джиллиан Андерсон в сериале «Холодный дом»

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…и посещает его до сих пор. Актриса признается, что порой с ней случаются панические атаки. Так произошло, к примеру, во время съемок «Секретных материалов». В то время актриса родила дочь Пайпер, но создатели картины дали ей в качестве декретного отпуска только 10 дней. В итоге молодой маме пришлось оставлять младенца в трейлере и периодически забегать туда минут на 10−20, чтобы покормить. «Сижу, кормлю ребенка, а сама трясусь, как сумасшедшая», — вспоминала Джиллиан. Помогли только психотерапевт и занятия йогой.

Целый год просидела без работы

Джиллиан успешно дебютировала в театре и долгое время сомневалась, нужно ли ей связываться с кинопроизводством. Но в 1992 году актрису пригласили в картину «Перевоплощение». Сценарий неплохой, группа профессиональная. Почему бы и нет? Но в прокате фильм провалился. Андерсон перестали приглашать не только в кино. Театральные режиссеры также не желали видеть ее на сцене. Больше года она ждала предложения. И оно появилось. Новый сериал «Секретные материалы». Главная роль. Долгоиграющий проект. Так инопланетяне спасли ее карьеру.

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Именно такой видели напарницу Малдера продюсеры сериала. Но режиссер Крис Картер настаивал на том, что умная женщина-спецагент скорее будет похожа на Джиллиан Андерсон, нежели на Памелу Андерсон. В конце концов продюсеры сдались и не пожалели. 9 лет Джиллиан по 16 часов в сутки трудилась на съёмочной площадке, чтобы таким образом заставить миллионы зрителей вовремя включать свои телевизоры.

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Об этом судачили все кому не лень. Уж больно слаженный дуэт получился у Скалли и Малдера. На самом деле актеры порой с трудом выносили друг друга. Они так уставали на съемках, что во время отдыха молча расходились в разные стороны. «Иногда, когда было полегче, мы становились добрыми друзьями, разговаривали, шутили. Но потом снова едва улыбались в ответ. Это было похоже на многолетний брак», — признается Джиллиан.

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За это Джиллиан Андерсон в Голливуде даже прозвали отщепенкой. Но ей все равно. Как только закончились съемки «Секретных материалов», актриса собрала свои вещи и переехала на Туманный Альбион. Она понимала, что теперь для Голливуда она Дана Скалли и ловить ей там, кроме однотипных ролей, пока нечего. «Благодаря “Секретным материалам” я заработала денег столько, что могла себе позволить больше ничего не делать, поэтому я уехала из Америки и стала играть в английских театрах», — говорит Джиллиан.

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Но это случилось не сразу. Состоя в первом браке с канадским дизайнером Клайдом Клотцом, Джиллиан бывала дома наездами: в это время шла работа над «Секретными материалами». Картина не могла ждать. Как оказалось, Клайд тоже. Несмотря на рождение дочери, развод последовал очень быстро. Вторым мужем актрисы стал кинодокументалист Джулиан Озанн. Но с ним тоже не заладилось. Джиллиан ушла от него к бизнесмену Марку Гриффитсу, от которого родила двоих сыновей и в конце концов поняла, что она в первую очередь не актриса, а мама.

От второго мужа сбежала беременной

Андерсон пришлось признаться, что роман с Гриффитсом она закрутила, еще будучи замужней дамой. А когда узнала о беременности, решила порвать со вторым браком. «Мне было 38 лет. И было бы глупо в этом возрасте отказываться от ребенка», — уверена Джиллиан.

Сама выбирает мужчин

Актриса гордится своей самостоятельностью во всем, в том числе и в выборе спутников жизни. После расставания с Озанном замуж выходить она больше не планирует. Но и одна оставаться не желает. По заверениям актрисы, она запросто может подойти к понравившемуся мужчине и предложить знакомство. Однажды она так и сделала. Во время сеанса в кинотеатре Андерсон заметила в зале симпатичного молодого человека. Когда фильм закончился, она сначала направилась к выходу, но потом развернулась, подошла к нему и пригласила выпить кофе. Этот роман продлился всего полгода, но Джиллиан помнит о нем до сих пор.

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