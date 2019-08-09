Принципиальная, талантливая, несчастная. 12 фактов о Уитни Хьюстон

К сожалению, в историю Уитни Хьюстон вошла не только благодаря голосу и невероятному таланту. Ее эпатажное поведение, которое стало следствием серьезной наркозависимости, и сложные отношения с мужем также постоянно привлекали всеобщее внимание. Говорят, что до встречи с Бобби Брауном Уитни была сама скромность и благоразумие, но брак с певцом сделал ее абсолютно другим человеком. С начала 90-х Хьюстон постепенно день за днем становилась все более и более неуправляемой, хотя даже в таком состоянии пыталась работать. Ко дню рождения легендарной певицы АиФ.ru вспомнил некоторые факты из ее биографии.
1. Каких только комплиментов не слышала в адрес своего невероятного голоса Уитни Хьюстон. Однако небольшой инцидент с братом в детстве мог стоить ей музыкальной карьеры. Когда маленькая Уитни играла с вешалкой, представляя, что это микрофон, мальчик в шутку толкнул ее, и плечики воткнулись прямо в нёбо девочки. К счастью, дома находился отец. Он засунул в рот дочери большой комок ваты и отвез в больницу. Врачи сказали, что Уитни сильно повезло, если бы рана была на несколько сантиметров глубже, ее голос мог сильно пострадать.
2. В начальной школе отношения Уитни с одноклассниками не складывались. Дети невзлюбили девочку и часто преследовали ее, когда она шла домой, Хьюстон приходилось убегать от них. Однажды старший брат не выдержал и наказал обидчиков. После инцидента будущую певицу перевели в частную школу, и она смогла нормально учиться.
3. До того, как стать певицей, Хьюстон работала моделью. Она была потрясающе хорошо сложена, и казалось, что эта профессия просто создана для нее. Уитни стала первой темнокожей девушкой, украсившей обложку американского журнала Seventeen.
4. Слава пришла к исполнительнице вместе с хитом «Я сохраню свою любовь для тебя». Эта песня не только возглавила американский чарт Billboard Hot 100, но и принесла ей премию «Грэмми». Если верить слухам, то композиция появилась на свет после романа артистки с Джермейном Джексоном, который был женат на дочери основателя звукозаписывающей компании Motown Records Хейзел Горди. Этот роман продлился всего год и мог стоить Джексону музыкальной карьеры.
5. Уитни Хьюстон не скрывала своих симпатий к Нельсону Манделе. Будучи моделью, она отказывалась иметь дело с агентствами, сотрудничавшими с ЮАР и поддерживающими апартеид. 11 июня 1988 певица выступила на Лондонском стадионе «Уэмбли», во время празднования 70-летия политического деятеля, который на тот момент сидел в тюрьме.
6. В 1991 году 28-летняя Уитни исполнила гимн США «Знамя, усыпанное звёздами» перед финальным матчем чемпионата НФЛ по американскому футболу. Песня попала в хит-парады, чего никогда прежде не происходило ни с одним национальным гимном!
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7. Саундтрек к фильму «Телохранитель» «Я всегда буду любить тебя», безусловно, самая знаковая песня в творчестве Хьюстон. Однако многие продюсеры скептически к ней относились. Дело в том, что оригинальную версию «Я всегда буду любить тебя» исполняла известная кантри-певица Долли Партон, и казалось, что улучшить ее было невозможно. Но Хьюстон смогла это сделать, затмив своим хитом популярного тогда Майкла Джексона и Мэрайю Кэри. Кстати, по слухам сама Партон за счет авторских отчислений обогатилась на несколько миллионов.
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8. В 2001 году с помощью своего продюсера Клайва Девиса, который помогал Хьюстон в начале карьеры, Уитни подписала самый крупный на тот момент контракт в истории музыкальной индустрии на сумму 100 млн долларов и на запись 6 альбомов. К сожалению, когда вскоре артистка выступила на концерте в честь 30-летия сольной карьеры Майкла Джексона, стало абсолютно ясно — у нее серьезные проблемы со здоровьем. Уитни выглядела истощенной. Естественно, многие считали, что чрезмерную худобу спровоцировали наркотики.
9. В 2002 году певица дала журналистке Дайан Сойер одно из самых рейтинговых интервью в истории американского телевидения, но оно в итоге подтвердило слухи о наркотической зависимости Уитни.
Во время беседы певица словно находилась под действием какого-то препарата. А когда ведущая откровенно спросила ее об употреблении крэк-кокаина, ответила, что она слишком много зарабатывает, чтобы «сидеть на такой дешевке».
«Это убого, согласитесь?», — заключила Хьюстон. Однако ее внешний вид и бессвязная речь говорили об обратном.
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10. В карьере Уитни всегда была на несколько шагов впереди своего мужа. Особенно хорошо это чувствовалось после выхода на экраны «Телохранителя». В интервью Опре Уинфри артистка признавалась, что Бобби Браун завидовал ее оглушительному успеху. В попытке догнать жену и стать таким же востребованным певец запустил реалити-шоу «Быть Бобби Брауном». Именно там пара предстала в абсолютно неприглядном виде, ведь камеры следили за ними постоянно. Особой популярности Брауну это не принесло, зато Уитни помогло понять, что она находится в плачевном состоянии, и подать на развод.
11. В день своей смерти Хьюстон должна была выступать на гламурной вечеринке, предшествующей Грэмми. Ее устраивал давний друг певицы и музыкальный продюсер Клайв Девис. Мероприятие не отменили даже несмотря на трагические события. Девис утверждал, что об этом его попросила семья артистки.
Примечательно, что прежде чем отправиться в свой номер, в котором она и погибла, Уитни экспромтом спела «Иисус любит меня» вместе с Келли Прайс. Еще тогда все присутствующие в зале заметили, что артистка находится в изменённом состоянии, а ее голос сильно охрип. Это была совсем другая Уитни Хьюстон.
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12. Похороны артистки хотели сделать закрытыми, однако многочисленные фанаты взбунтовались, и по этой причине в церкви, где проходило прощание, была установлена одна-единственная камера. Вместо запланированных двух часов церемония длилась четыре. Тело Уитни Хьюстон захоронили рядом с могилой отца.