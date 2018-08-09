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11:57 (мск), источник: Известия

Утренний фильтр: простуженных детей отправят по домам

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ больных ребят не пустят в сады и школы.

Простуженных детей не пустят в школу или сад. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ врач или педагог учебных заведений будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание — отправлять домой. Эксперты считают, что это поможет минимизировать риск распространения инфекции.

Постановление главного санитарного врача РФ Анны Поповой предписывает образовательным учреждениям ежедневно проводить процедуру «утренних фильтров», то есть осмотры учеников. Это необходимо «в период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ», следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

Осмотр должны проводить медработники школы или детсада либо педагоги. Обучить последних выявлять признаки болезни необходимо сотрудникам Роспотребнадзора. Как пояснили «Известиям» в службе, при необходимости медработник задаст вопросы родителям о состоянии здоровья ребенка. Так как осмотр будет проходить ранним утром, взрослые, которые привели малыша в детский сад, не успеют уйти и в случае необходимости их попросят его забрать.

В Роспотребнадзоре отметили, что «утренние фильтры» в детсадах и школах предусмотрены «с целью предупреждения распространения инфекционных заболеваний среди других детей, посещающих эти заведения, и персонала». Правила будут действовать в осенне-зимний период, то есть уже с сентября.

Также школам и детсадам, готовясь к эпидсезону-2018/19, нужно закупить бактерицидные лампы, термометры, дезинфекционные средства и маски для индивидуальной защиты, следует из документа Роспотребнадзора.

В Минздраве отметили, что предложенные коллегами меры помогут снизить уровень заболеваемости гриппом даже по сравнению с рекордным минимумом прошлого года. В 2017 году показатель был почти вдвое ниже, чем в 2016-м: 34,9 случая на 100 тыс. населения. А за 20 лет он упал практически в 150 раз.

«Утренние фильтры» в эпидсезон уже есть в некоторых школах и детсадах, в том числе в Москве. Практика показывает, что это помогает минимизировать риск заболевания среди детей, считает завлабораторией молекулярной биологии вирусов Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН Александра Гамбарян.

Однако, по ее словам, многих родителей смущает, что детей нужно вести в поликлинику и потом предъявлять в учебное заведение справку. Но в поликлинике в эпидсезон ребенок может заразиться. Кроме того, один из родителей вынужден брать больничный, а это потеря денег, которую никто не компенсирует.

Из-за страха потерять существенную часть зарплаты родители зачастую отправляют детей в школы и детские сады даже с серьезными признаками болезни: температурой, головной болью, насморком, рассказала ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Татьяна Федоскова.

— Всё это заканчивается тем, что вся группа или класс начинают болеть. Поэтому «утренний фильтр», особенно в осенне-зимний период — оправданная инициатива. Кроме того, родители иногда не могут оценить состояние ребенка, потому что при гриппе катаральные признаки не всегда явно выражены в самом начале. Поэтому задача медицинского персонала учреждения, куда приводят детей, —посмотреть каждого ребенка, — считает эксперт.

Родители же должны понимать, что любое лечение нужно доводить до конца, а не отправлять ребенка в школу или детский сад после нескольких формальных дней сидения дома, добавила она.

Чтобы минимизировать риск заболевания, необходимо делать прививки от гриппа перед эпидсезоном, считает член секции профилактической медицины отделения медицинских наук РАН Дмитрий Львов.

— В прошлом году провели активную вакцинацию населения, и в результате был крайне низкий подъем заболеваемости гриппом, — напомнил эксперт.

Как писали «Известия», в 2017-м вакцинацию прошли 67,4 млн человек (46,6% населения).

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