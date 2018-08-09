«Ростех» намерен наладить поставки медоборудования в районы Иркутской области

Он также посетил несколько социальных объектов в Усть-Ордынском округе. Школу в Капсале в доме купца, здание которой стоит с 1865 года. Сейчас местные власти планируют попасть в программу, чтобы по проекту повторного применения построить новую школу-сад на 100 мест в селе. И ещё самую посещаемую школу в Усть-Ордынском. Она закрыта на капремонт на три года. В центре округа также осмотрели долгострой — Дом спорта. Кроме того, на бурятской земле обсудили проблему мобильности и доступности медицины.
— Несмотря на то, что в соответствии с Указом президента многие медицинские проблемы здесь были решены, тем не менее, всё равно остаётся потребность в оборудовании и в узких специалистах. Со стороны «Ростеха» будем предлагать оснащение самыми современными средствами и аппаратурой больниц округа — это оборудование для телемедицины, «интеллектуальные» электрокардиографы и другие аппараты, которые производит наше предприятие, — говорит советник генерального директора по развитию госпокорпорации «Ростех» Сергей Сокол.