«Ростех» намерен наладить поставки медоборудования в районы Иркутской области

Он также посетил несколько социальных объектов в Усть-Ордынском округе. Школу в Капсале в доме купца, здание которой стоит с 1865 года. Сейчас местные власти планируют попасть в программу, чтобы по проекту повторного применения построить новую школу-сад на 100 мест в селе. И ещё самую посещаемую школу в Усть-Ордынском. Она закрыта на капремонт на три года. В центре округа также осмотрели долгострой — Дом спорта. Кроме того, на бурятской земле обсудили проблему мобильности и доступности медицины.