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04:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Владивостокский «Луч» сыграл всухую на «мировом» стадионе Нижнего Новгорода

На этот раз выезд хотя бы добавил балл команде Рустема Хузина.

Выездная игра с «Нижним Новгородом» не принесла владивостокскому «Лучу» желанных трех очков. встреча, ко всеобщему разочарованию, завершилась всухую.

По информации принимавшей стороны, игра собрала на нижегородском стадионе 28,5 тысяч зрителей. Для владивостокцев опыт игры на «мировом» стадионе уже не первый, но, без сомнения, ценный. Команда Рустема Хузина имела шанс на победу в добавленном времени, однако — не сложилось.

Хозяева поля с первых минут дали понять, что их цель — третья подряд победа. Атаки на ворота «желто-синего» Котлярова не прекращались: Симанов и Игнатович рвались открыть счет, но безуспешно. По сравнению с попытками волжан жалко смотрелся нереализованный момент «Луча»: Хлебородов не смог забить в фактически пустовавшие ворота. Увы, эта невразумительная попытка так и осталась единственной для владивостокцев в первом тайме.

Рустем Хузин, мимо которого, естественно, не прошел этот момент, ближе к концу тайма выпустил вместо Хлебородова Дзахова. Однако это не переломило игру. До свистка «Луч» отсиживался в обороне, а волжане накатывали атаку за атакой, разбиваясь о защиту Котлярова. именно нашего вратаря по праву можно назвать лучшим игроком этой встречи.

Во втором тайме ситуация осталась прежней, разве что атаки нижегородцев стали менее слаженными и рассыпались еще на подходах к воротам.

В добавленное арбитром время после прострела с правого края штрафной Прокофьев с района 11-метровой отметки пробил по мячу по касательной, но мяч пошел параллельно створу. 0:0, «Луч» утверждается на 14-м месте первого дивизиона.

В шестом туре нижегородцы будут гостить у лидера ФНЛ «Томи», а приморцы примут «Армавир».

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