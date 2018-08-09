В сезон простуд больных детей не пустят в школы и детсады
Простуженных детей не пустят в школу или сад. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в учебных заведения введут процедуру «утренних фильтров».
Простуженных детей не пустят в школу или сад. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в учебных заведения введут процедуру «утренних фильтров».
Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, врачи или педагоги детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание — отправлять домой.
Эксперты отмечают, что
Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в
Подобная мера, как предполагается, поможет минимизировать риск распространения инфекции.