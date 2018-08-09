В сезон простуд больных детей не пустят в школы и детсады

Источник: РИА "Новости"

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, врачи или педагоги детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание — отправлять домой.

Эксперты отмечают, что из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного, родители зачастую отправляют детей в школы и детские сады даже с серьезными признаками болезни: температурой, головной болью, насморком, все это приводит к тому, что заболевает вся группа или класс.

Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период, то есть уже с сентября.