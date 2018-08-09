Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Владимир Пресняков умилил соцсети снимком с сыном
Родные и друзья семьи Хачатурян рассказали о жизни сестер-убийц
Джастин Бибер расплакался на глазах у Хейли Болдуин
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
В семье Кудрявцевой родился малыш - СМИ
Любовница мужа Лорак в финале конкурса красоты
Кортни Кардашьян рассталась с молодым бойфрендом
Степаненко впервые прокомментировала развод с Евгением Петросяном
Похудевшая на 40 кг Степаненко впервые комментирует развод
Суд передал в залог фильмы, созданные Жигуновым
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
02:15 (мск), источник: Известия

В сезон простуд больных детей не пустят в школы и детсады

Простуженных детей не пустят в школу или сад. В период подъема вирусной активности гриппа и ОРВИ в учебных заведения введут процедуру «утренних фильтров».

Источник: РИА "Новости"

Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, врачи или педагоги детсадов и школ должны будут осматривать ребенка утром и при подозрении на заболевание — отправлять домой.

Статья
Детские вещи, которые нельзя покупать с рук

Эксперты отмечают, что из-за страха потерять существенную часть зарплаты во время больничного, родители зачастую отправляют детей в школы и детские сады даже с серьезными признаками болезни: температурой, головной болью, насморком, все это приводит к тому, что заболевает вся группа или класс.

Новые правила допуска к занятиям и проверки самочувствия детей будут действовать в осенне-зимний период, то есть уже с сентября.

Подобная мера, как предполагается, поможет минимизировать риск распространения инфекции.

Роскачество: 60% школьной формы опасны для детей
Во время загрузки произошла ошибка.
8 августа© Ньюстюб
 Поезд дальше не идет: Украина закрывает границу с Россией
Как на Пиренейском полуострове добивают остатки русской мафии
Рубль обвалился из-за запоздалой реакции на санкции
Выезд за границу закрыли 2,7 млн граждан РФ
Эксперты констатировали избавление РФ от нефтяной зависимости
Названы регионы с самым доступным и самым дорогим бензином
В атмосфере Земли зафиксировали гигантскую аномалию
Житель Белгорода обналичил 8 млрд рублей и попал в тюрьму
Смешные деньги: Петросян богаче британских шутников
Спорт
Камбэк с 0:2 и нападение на журналистов. ПАОК победил «Спартак» Промес еще и пенальти не забил
Hi-Tech
Что случилось с ценами в российских магазинах Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что крутой флагман теперь стоит на 50 процентов дешевле.
Авто
Первый тест нового Kia Ceed. Факты и впечатления Ceed сменил не только имя, но и характер — он стал еще более европейским
Кино
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову» Девушка, которая помогает Ольге Бузовой найти жениха в новом проекте телеканала ТНТ, раскрыла некоторые подробности предстоящей премьеры
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
5 смелых способов заплести обычный хвост Существует ли прическа более простая, чем хвост? Но даже ее (при наличии фантазии) можно неплохо (и без особого труда, что тоже важно) преобразить.
Дети
Беременная Лера Кудрявцева стала бабушкой У ведущей родился внук.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь