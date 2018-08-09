Синоптики рассказали, на каких пляжах края самая тёплая вода
Не самая комфортная погода для пляжного отдыха установится в Приморье на предстоящих выходных. Синоптики рассказали о температуре воды и воздуха, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Не самая комфортная погода для пляжного отдыха установится в Приморье на предстоящих выходных. Синоптики рассказали о температуре воды и воздуха, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По информации портала «Примпогода», в ночь на субботу, 11 августа, в регионе ещё возможны небольшие дожди, но днём они прекратятся и погода улучшится. Жаркая погода до +32 градусов установится в континентальных районах. В прибрежных районах будет значительно прохладнее
Однако в воскресенье, 12 августа, погода ухудшится. С Китая на Хабаровский край будет смещаться циклон, а его фронтальные разделы станут причиной дождей в Приморье.
На самых популярный в регионе пляжах — в Ливадии и на побережье Хасанского района — погода не будет разительно отличаться от других территорий. Сильных дождей не предполагается, а разница в температурах воздуха будет не значительной — от 1 до 3 градусов.
Синоптики отмечают, по состоянию на 8 августа самая высокая температура воды
«Погодные условия не будут способствовать дальнейшему прогреву воды и повышению её температуры, а к выходным могут даже понизить», — добавили специалисты.