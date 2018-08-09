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04:11 (мск), источник: Восток Медиа

Синоптики рассказали, на каких пляжах края самая тёплая вода

Не самая комфортная погода для пляжного отдыха установится в Приморье на предстоящих выходных. Синоптики рассказали о температуре воды и воздуха, сообщает РИА «Восток-Медиа».

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Источник: Восток Медиа

По информации портала «Примпогода», в ночь на субботу, 11 августа, в регионе ещё возможны небольшие дожди, но днём они прекратятся и погода улучшится. Жаркая погода до +32 градусов установится в континентальных районах. В прибрежных районах будет значительно прохладнее из-за свежего ветра южных направлений (+18… +24 градуса).

Однако в воскресенье, 12 августа, погода ухудшится. С Китая на Хабаровский край будет смещаться циклон, а его фронтальные разделы станут причиной дождей в Приморье. Из-за осадков и наличия облачности температурный фон в большинстве районов края понизится. На юго-востоке, куда дожди доберутся ближе к вечеру, температура воздуха останется высокой.

В краевом центре в ночь на субботу пройдёт небольшой дождь, но днём будет без осадков. Воздух прогреется до +20… +23 градусов. В воскресенье утром может появиться моросящий туман, а днём не исключён небольшой дождь. Температурный фон может понизиться на 2−3 градуса.

На самых популярный в регионе пляжах — в Ливадии и на побережье Хасанского района — погода не будет разительно отличаться от других территорий. Сильных дождей не предполагается, а разница в температурах воздуха будет не значительной — от 1 до 3 градусов.

Синоптики отмечают, по состоянию на 8 августа самая высокая температура воды по-прежнему оставалась в заливе Посьета, +24 градуса, в бухте Находка +19 градусов.

«Погодные условия не будут способствовать дальнейшему прогреву воды и повышению её температуры, а к выходным могут даже понизить», — добавили специалисты.

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